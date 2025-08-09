HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Từ 19-8, du khách sẽ được trải nghiệm đoàn tàu độc, lạ The Hanoi Train lần đầu xuất hiện ở Việt Nam

Văn Duẩn

(NLĐO) - Từ 19-8, du khách có thể trải nghiệm đoàn tàu The Hanoi Train với 10 toa được thiết kế 2 tầng, chạy mỗi ngày 3 chuyến từ Hà Nội đi Từ Sơn, Bắc Ninh

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết kể từ ngày 19-8-2025 đơn vị sẽ khởi chạy đoàn tàu The Hanoi Train, hay còn được gọi đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô". Tàu được thiết kế 10 toa, 2 tầng, mỗi toa mang tên một cửa ô quen thuộc của Hà Nội.

Từ 19-8, du khách sẽ được trải nghiệm đoàn tàu độc, lạ The Hanoi Train lần đầu xuất hiện ở Việt Nam- Ảnh 1.

Từ 19-8-2025, du khách sẽ được trải nghiệm đoàn tàu độc, lạ The Hanoi Train

Đây là hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Hiện các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện để kịp đưa đoàn tàu vào khai thác đúng tiến độ. Hiện đường sắt Việt Nam chưa mở bán vé cho chuyến hành trình này.

The Hanoi Train bao gồm 10 toa tàu thiết kế 2 tầng, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trong đó, 5 toa hành khách được thiết kế với chủ đề gắn liền 5 cửa ô nổi tiếng trong lịch sử Thăng Long - Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

Trong giai đoạn đầu vận hành, 7 toa tàu sẽ được đưa vào khai thác với 3 chuyến/ngày, xuất phát từ ga Hà Nội, đi qua ga Long Biên, ga Gia Lâm, ga Yên Viên, ga Từ Sơn (Bắc Ninh) và quay trở lại điểm xuất phát. Các khung giờ xuất phát cố định gồm: 8 giờ sáng; 14 giờ và 20 giờ 30.

Không gian nội thất bên trong tàu mang hơi hướng cổ điển pha lẫn hiện đại, với cửa sổ lớn mở rộng để hành khách có thể ngắm nhìn cảnh sắc Thủ đô từ một góc nhìn khác biệt. Thiết kế của các toa tàu hướng đến mục tiêu vận chuyển kết hợp phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm văn hóa và chụp ảnh, phù hợp với thị hiếu của người dân và du khách.

Thời gian tới, đoàn tàu dự kiến sẽ bổ sung toa nhà hàng và toa cà phê, từng bước hình thành một hệ sinh thái du lịch khép kín trên đường ray.

Từ 19-8, du khách sẽ được trải nghiệm đoàn tàu độc, lạ The Hanoi Train lần đầu xuất hiện ở Việt Nam- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra đoàn tàu đang được hoàn thiện. Ảnh: VNR

Khác với các loại hình giao thông truyền thống, "The Hanoi Train" được định vị là một không gian văn hóa di động, nơi hành khách có thể tham gia các hoạt động âm nhạc, triển lãm mini, trò chuyện tương tác, trải nghiệm ký ức Hà Nội thông qua hình thức tiếp cận hiện đại.

Việc lồng ghép yếu tố văn hóa vào hoạt động vận tải công cộng là mô hình không mới trên thế giới, nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam. The Hanoi Train có thể được xem bước đệm tích cực, mở ra hướng đi khả thi trong việc bảo tồn di sản đô thị gắn với sinh hoạt xã hội hiện đại.

Từ 19-8, du khách sẽ được trải nghiệm đoàn tàu độc, lạ The Hanoi Train lần đầu xuất hiện ở Việt Nam- Ảnh 3.

Bên trong đoàn tàu The Hanoi Train. Ảnh: VNR

Hoạt động của đoàn tàu du lịch là kết quả hợp tác giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty đầu tư du lịch BHL (phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, VNR cũng đã tổ chức chạy đôi tàu mang tên "Đoàn tàu Thống nhất", như một hành trình ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước.

The Hanoi Train Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Công ty đầu tư du lịch BHL
