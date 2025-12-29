HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Từ 2026, TPHCM đưa toàn bộ trạm y tế về cấp xã

Liên Anh

(NLĐO) - Việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở nhằm tinh gọn bộ máy, khắc phục tình trạng chồng chéo trong quản lý...

Ngày 29-12, UBND TPHCM ban hành Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn TPHCM. Theo đó, 38 trung tâm y tế khu vực (bao gồm 168 trạm y tế) trực thuộc Sở Y tế sẽ được tổ chức lại thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã, chính thức hoạt động từ ngày 1-1-2026.

Từ 2026, TPHCM đưa toàn bộ trạm y tế về cấp xã, chấm dứt 25 trung tâm y tế khu vực - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo là 1 trong 13 trung tâm y tế được chuyển giao thành bệnh viện

Việc sắp xếp được thực hiện nhằm tinh gọn bộ máy, đổi mới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường phân cấp quản lý và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Theo đề án, các trung tâm y tế khu vực được chia thành hai nhóm. Thứ nhất, với 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh sẽ chuyển giao toàn bộ nhân sự, tài sản, tài chính, thuốc, vật tư y tế và các quyền, nghĩa vụ liên quan cho các trạm y tế cấp xã. Sau khi hoàn tất việc bàn giao, các đơn vị này sẽ chấm dứt hoạt động khi trạm y tế cấp xã được thành lập.

Đối với 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh gồm:  Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Mỹ, Châu Đức, Hồ Tràm, Long Đất và Quân dân y đặc khu Côn Đảo. Các đơn vị này sẽ chuyển giao một phần nguồn lực phục vụ y tế cơ sở cho trạm y tế cấp xã. Phần còn lại tiếp tục duy trì để thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh nội trú và chuyên môn tuyến cơ sở. Sở Y tế được giao xây dựng lộ trình chuyển đổi các trung tâm này thành bệnh viện hoặc cơ sở 2 của bệnh viện, phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế của TP.

Trên cơ sở tiếp nhận bàn giao từ Sở Y tế, UBND xã, phường, đặc khu sẽ ban hành quyết định thành lập trạm y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bảo đảm đủ chức năng khám chữa bệnh ban đầu, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Quyết định cũng quy định rõ thời gian chuyển tiếp để bảo đảm hoạt động y tế không bị gián đoạn. Các trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh được tiếp tục sử dụng con dấu hiện có trong thời hạn tối đa 90 ngày để hoàn tất các thủ tục tài chính, tài sản. Đối với các trung tâm có giường bệnh, việc bàn giao các nội dung liên quan đến chức năng chuyển giao phải hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày 1-1-2026.

UBND TPHCM cũng giao Bảo hiểm xã hội TP hướng dẫn, phối hợp và tạo điều kiện để người dân có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã được thực hiện thanh toán và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Đồng thời kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã được thông suốt, liên tục.

Việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở được kỳ vọng sẽ giúp đưa dịch vụ y tế đến gần dân hơn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về y tế và chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn mới.

