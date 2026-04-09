Sức khỏe

Từ 2027, bệnh viện trên cả nước sẽ chấm dứt bệnh án giấy

N.Dung

(NLĐO) - Hơn 75% bệnh viện đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hướng tới chấm dứt hoàn toàn bệnh án giấy từ năm 2027.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc.

Chấm dứt dùng bệnh án giấy ở bệnh viện công từ 2027 - Ảnh 1.

Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị đầu tiên của Bộ Y tế triển khai bệnh án điện tử hoàn toàn

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, chuyển đổi số trong lĩnh vực khám chữa bệnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hồ sơ bệnh án điện tử bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp người bệnh thuận tiện hơn khi khám chữa bệnh, đồng thời hỗ trợ cơ sở y tế nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả quản lý, điều hành.

Đến nay, hơn 75% bệnh viện trên cả nước đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Hầu hết địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế.

Việc thúc đẩy hồ sơ bệnh án điện tử được triển khai trên cơ sở nhiều văn bản quan trọng. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết tại một số địa phương và nhiều cơ sở khám chữa bệnh, việc triển khai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Một số nơi đã áp dụng nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy trong hoạt động hằng ngày.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp, ưu tiên nguồn lực và tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Theo chỉ thị, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị y tế thuộc bộ, ngành có trách nhiệm tham mưu UBND hoặc cơ quan chủ quản bố trí nguồn lực, hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh sớm hoàn thành triển khai.

Các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh phải rà soát, đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch cụ thể và bổ sung nguồn lực để hoàn thành áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử chậm nhất ngày 31-12-2026.

Từ 1-1-2027, tất cả bệnh viện, gồm công lập và tư nhân, sẽ không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, trong đó có Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, tiếp tục rà soát, cập nhật hướng dẫn chuyên môn để bảo đảm triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

Chấm dứt dùng bệnh án giấy ở bệnh viện công từ 2027 - Ảnh 2.

Người dân quét mã QR thanh toán viện phí tại Bệnh viện Hữu Nghị

Thời gian qua, chuyển đổi số trong y tế đang mở rộng từ hồ sơ bệnh án điện tử sang các dịch vụ phục vụ người bệnh, trong đó có thanh toán không dùng tiền mặt. Theo Bộ Y tế, khảo sát tại 828 cơ sở khám chữa bệnh, gồm bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trạm y tế, y tế dự phòng và cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu, cho thấy 95% đơn vị đã triển khai kết hợp thanh toán tiền mặt và không dùng tiền mặt.

Các phương thức thanh toán điện tử được áp dụng đa dạng như quét mã QR, chuyển khoản, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, ứng dụng trực tuyến và dịch vụ công quốc gia. Trong đó, thanh toán bằng mã QR chiếm gần 89%, chuyển khoản đạt hơn 84%.

Tại một số bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, tỉ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt mức cao, có nơi ghi nhận 70 - 90% giao dịch viện phí được thực hiện qua phương thức điện tử. Trong khi đó, nhiều bệnh viện tuyến cơ sở đã đồng bộ hệ thống thanh toán điện tử, liên thông phần mềm quản lý, giúp giảm sai sót trong thu chi và rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Bộ Y tế làm việc với Bệnh viện TP Thủ Đức về việc triển khai hồ sơ bệnh án, bệnh án điện tử

(NLĐO) - Bệnh án điện tử được Bộ Y tế đánh giá là cốt lõi, điểm khởi đầu cho mọi nỗ lực chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Bệnh viện TP Thủ Đức là bệnh viện đầu tiên triển khai thí điểm hồ sơ bệnh án điện tử.

