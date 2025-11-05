Từ 8 giờ sáng mai 6-11, xả lũ hồ chứa nước Sông Ray

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Từ 8 giờ sáng mai 6-11, xả lũ hồ chứa nước Sông Ray

Ngọc Giang

(NLĐO)- Trước diễn biến mưa lớn, hồ chứa nước Sông Ray, công trình thủy lợi lớn nhất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây sẽ xả lũ điều tiết trong 10 ngày

Ngày 5-11, UBND xã Hồ Tràm (TP HCM) cho biết đã có thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn về việc hồ chứa nước Sông Ray thực hiện xả lũ điều tiết trong tháng 11-2025, nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo thông báo của Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện mực nước hồ Sông Ray tính đến 7 giờ ngày 3-11-2025 đang ở cao trình 71,88 m. Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước sông Ray, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình, Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ công trình hồ chứa nước sông Ray.

Từ 8 giờ sáng mai, sẽ xả lũ hồ chứa nước Sông Ray - Ảnh 1.

Công trình thủy lợi hồ chứa nước Sông Ray thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây

Cụ thể, sẽ thực hiện việc xả lũ từ 8 giờ ngày 6-11 đến 8 giờ ngày 16-11-2025, tổng lưu lượng xả từ 27,85 - 137,91 m3/s.

Khi xả lũ, dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bên bờ sông Ray, bao gồm: Xã Xuân Sơn, xã Đất Đỏ, xã Phước Hải (bờ phải sông Ray), xã Hồ Tràm, xã Hòa Hội (bờ trái sông Ray), xã Bàu Lâm (thượng lưu hồ Sông Ray).

UBND xã Hồ Tràm cũng đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường thông tin, tuyên truyền cho người dân sinh sống và canh tác nuôi trồng thủy sản dọc bờ trái Sông Ray được biết để biết thông tin về việc xả lũ công trình, chủ động trong công tác sản xuất, tuyệt đối không để người dân đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc trong vùng hạ lưu công trình đang xả lũ.

Hồ Sông Ray là hồ chứa nước lớn nhất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu nông nghiệp và điều tiết lũ cho cả vùng hạ lưu.

Tin liên quan

Thủy điện lớn nhất miền Nam tiếp tục xả lũ vào ngày mai

Thủy điện lớn nhất miền Nam tiếp tục xả lũ vào ngày mai

(NLĐO)- Thủy điện Trị An sẽ tiếp tục xả lũ vào chiều mai 21-10 với lưu lượng nước xả qua đập tràn là 160m3/s

13 giờ chiều nay 30-9, hồ thủy điện Trị An xả lũ, cảnh báo ngập ven sông ở Đồng Nai và TP HCM

(NLĐO)-Hồ thuỷ điện Trị An sẽ xả lũ từ 13 giờ chiều nay 30-9 và tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ

Hồ thủy điện Trị An tiếp tục thông báo xả lũ

(NLĐO)-Do mực nước từ thượng nguồn về hồ Trị An tăng cao, từ ngày mai hồ thủy điện Trị An sẽ tiếp tục xả lũ lần thứ 2 trong năm.

Hồ Tràm xả lũ điều tiết hạ lưu hồ sông ray nuôi trồng thuỷ sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo