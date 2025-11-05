Từ 8 giờ sáng mai 6-11, xả lũ hồ chứa nước Sông Ray

Ngày 5-11, UBND xã Hồ Tràm (TP HCM) cho biết đã có thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn về việc hồ chứa nước Sông Ray thực hiện xả lũ điều tiết trong tháng 11-2025, nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo thông báo của Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện mực nước hồ Sông Ray tính đến 7 giờ ngày 3-11-2025 đang ở cao trình 71,88 m. Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước sông Ray, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình, Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ công trình hồ chứa nước sông Ray.

Công trình thủy lợi hồ chứa nước Sông Ray thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây

Cụ thể, sẽ thực hiện việc xả lũ từ 8 giờ ngày 6-11 đến 8 giờ ngày 16-11-2025, tổng lưu lượng xả từ 27,85 - 137,91 m3/s.

Khi xả lũ, dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bên bờ sông Ray, bao gồm: Xã Xuân Sơn, xã Đất Đỏ, xã Phước Hải (bờ phải sông Ray), xã Hồ Tràm, xã Hòa Hội (bờ trái sông Ray), xã Bàu Lâm (thượng lưu hồ Sông Ray).

UBND xã Hồ Tràm cũng đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường thông tin, tuyên truyền cho người dân sinh sống và canh tác nuôi trồng thủy sản dọc bờ trái Sông Ray được biết để biết thông tin về việc xả lũ công trình, chủ động trong công tác sản xuất, tuyệt đối không để người dân đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc trong vùng hạ lưu công trình đang xả lũ.

Hồ Sông Ray là hồ chứa nước lớn nhất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu nông nghiệp và điều tiết lũ cho cả vùng hạ lưu.