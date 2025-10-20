HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủy điện lớn nhất miền Nam tiếp tục xả lũ vào ngày mai

Uyên Châu

(NLĐO)- Thủy điện Trị An sẽ tiếp tục xả lũ vào chiều mai 21-10 với lưu lượng nước xả qua đập tràn là 160m3/s

Ngày 20-10, Công ty thủy điện Trị An thông báo xả tràn lần đầu điều tiết hồ chứa thủy điện Trị An (đợt 2).

Thủy điện Trị An xả lũ vào ngày 21 - 10 với lưu lượng 160 m3 / s - Ảnh 1.

Thủy điện Trị An xả lũ vào chiều mai

Cụ thể, lúc 10 giờ ngày 20-10, mực nước thượng lưu hồ khoảng 61,4 m và lưu lượng nước xả qua đập tràn là 0 m3/s.

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, công ty tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa lúc 14 giờ ngày 21 - 10 với lưu lượng nước xả qua đập tràn là 160 m3/s.

Theo thông báo, tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn.

1 ngày trước đó, thủy điện Trị An đóng đập xả tràn, hàng trăm người dân xuống chân đập săn cá khủng.

Thủy điện Trị An có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW. Đây là công trình thủy điện lớn nhất ở khu vực phía Nam, đóng góp lớn cho điện lưới quốc gia, giúp điều tiết nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.

Tin liên quan

Địa phương đưa "Cầu Long Biên, Thuỷ điện Hoà Bình" đến triển lãm thành tựu đất nước

Địa phương đưa "Cầu Long Biên, Thuỷ điện Hoà Bình" đến triển lãm thành tựu đất nước

(NLĐO)- Hàng ngàn người dân đến tham quan Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Thuỷ điện xả lũ, 3 người mắc kẹt giữa hồ thủy điện Đồng Nai 2

(NLĐO) - Khi gia đình 5 người đang vui chơi trên đảo giữa sông thì nước sông Đồng Nai (Lâm Đồng) bất ngờ dâng cao

Dự báo miền Trung mưa rất to, thuỷ điện tăng lưu lượng xả nước

(NLĐO) - Trước thời điểm dự báo Huế mưa rất to, thuỷ điện Bình Điền đã được lệnh điều tiết nước với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 650 – 900 m3/s.

tỉnh đồng nai nước sinh hoạt công trình thủy điện xả lũ điện lưới quốc gia thuỷ điện Trị An
