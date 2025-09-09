Ngày 9-9, ông Trần Văn Tiến, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội (Ban Nông nghiệp), xác nhận đơn vị đã hoàn thiện đường ống dẫn và chính thức bổ cập nước từ hồ Tây cho sông Tô Lịch từ sáng 9-9.

Nước từ hồ Tây đang được bổ cập cho sông Tô Lịch

Theo ông Tiến, hiện đập dâng ở cầu Quang (phường Thanh Liệt) cũng đã thi công xong và hệ thống cửa phai đã có thể hạ xuống để giữ nước cho sông Tô Lịch. Bên cạnh đó, toàn bộ các họng xả dọc sông Tô Lịch cũng đã được thu gom triệt để, đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (phường Thanh Liệt).

Ông Tiến cho biết việc toàn bộ các họng xả dọc sông Tô Lịch sẽ cũng có lúc có cửa xả bị tràn nước thải do rác trôi vào đường ống. Khi đó, bên vận hành sẽ tiến hành vớt rác, đảm bảo hệ thống thu gom được lưu thông.

Cũng theo ông Tiến, trước ngày 20-9, Ban Nông nghiệp sẽ bổ cập nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000 m3/ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức vận hành với mực nước duy trì 3,5 m.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, có hàng trăm cửa xả nước thải, mỗi ngày nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Việc bị xả thải đã khiến Tô Lịch từ lâu đã trở thành "dòng sông chết", quanh năm bốc mùi hôi thối.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hồi cuối tháng 11-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về hai vấn đề rất quan trọng là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch. Ngay sau đó, Bí thư và Chủ tịch Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2-9.