HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Từ bảng xếp hạng của TIME đến sự khởi sắc của HAGL

Hoàng Tú

(NLĐO) - Thứ hạng 497 là của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong danh sách Top 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Đây không đơn thuần là thông tin kinh tế, với bóng đá Việt Nam (BĐVN), đó là bằng chứng cho thấy sự hồi sinh của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã lan từ doanh nghiệp sang sân cỏ, từ tái cấu trúc tài chính đến triết lý phát triển con người.

Tình nghĩa và sự tử tế

Sau giai đoạn chìm trong khối nợ hơn 36.000 tỉ đồng, HAGL bước vào năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 2.243 tỉ đồng, xóa lỗ lũy kế và đưa tổng tài sản vượt mốc 1 tỉ USD. Thứ hạng 497, vì thế, mang ý nghĩa biểu tượng: một doanh nghiệp từng ở sát mép vực đã tự đứng dậy bằng tái cấu trúc, kỷ luật và sự kiên trì.

Từ bảng xếp hạng của TIME đến đấu trường Pleiku - Ảnh 1.

9 công ty Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng các công ty tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 của tạp chí TIME và Tập đoàn HAGL xếp hạng 497

Điều khiến HAGL được nhắc đến nhiều không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà ở cách ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đối đãi với những người đã đi cùng mình trong giai đoạn khó khăn. 

160 căn hộ được trao cho cán bộ nhân viên chủ chốt, hơn 330 người khác nhận mỗi người 10.000 cổ phiếu. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chọn thắt chặt, cắt giảm, quyết định ấy cho thấy một hệ giá trị khác: đặt tình nghĩa và sự tử tế lên trước lợi ích ngắn hạn.

Tinh thần đó phản chiếu rõ nét sang bóng đá. Chiến thắng 2-1 của CLB HAGL trước CLB Ninh Bình ở vòng 13 V-League 2025-2026 không chỉ là 3 điểm, mà là kết quả của một lộ trình bền bỉ với cầu thủ tự đào tạo. 

HAGL sẵn sàng để những cầu thủ đã thành danh ra đi, mở đường cho thế hệ mới như thủ môn Trần Trung Kiên (22 tuổi), hậu vệ Võ Phước Bảo (20 tuổi), Đinh Quang Kiệt (trung vệ, 19 tuổi), Nguyễn Văn Triệu (trung vệ, 22 tuổi), Môi Sê (tiền vệ, 20 tuổi), Cao Hoàng Minh (tiền vệ, 22 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (tiền đạo, 21 tuổi), Trần Gia Bảo (tiền đạo, 18 tuổi)… từng bước trưởng thành trong môi trường cạnh tranh thực sự.

Cách làm bền vững

Không thiếu CLB từng giàu nhanh rồi sụp nhanh vì phụ thuộc vào túi tiền cá nhân của ông bầu. Những bất ổn tài chính của CLB Thanh Hóa thời gian gần đây là lời nhắc rằng BĐVN vẫn rất mong manh nếu phụ thuộc vào nguồn lực ngắn hạn. Khi nền tảng doanh nghiệp chưa vững, đội bóng khó tránh cảnh chao đảo theo từng mùa giải.

Từ bảng xếp hạng của TIME đến đấu trường Pleiku - Ảnh 2.

Trần Trung Kiên (22 tuổi), Võ Phước Bảo (20), Đinh Quang Kiệt (19), Môi Sê (20), Minh Tâm (21), Trần Gia Bảo (18)… thường xuyên được đá chính ở CLB HAGL

Trong 20 năm qua HAGL đã chọn cách làm bền vững là tự đào tạo, kiên nhẫn với việc sử dụng "cây nhà lá vườn". 

HAGL hôm nay đang chuẩn bị cho đường trở lại đỉnh cao của 20 năm trước, nhưng hành trình vượt khó của bầu Đức gợi ra một thông điệp rõ ràng: BĐVN cần nhiều hơn những "ông bầu tử tế" - những người coi cầu thủ và nhân viên là đối tác lâu dài, chứ không phải những khoản chi ngắn hạn.

TIN LIÊN QUAN

Có thể nói nếu tinh thần "tử tế trước, thành tích sau" được nhân rộng, sân cỏ sẽ bớt những cuộc tháo chạy, và nhiều hơn những hành trình đi đường dài.

Từ bảng xếp hạng của TIME đến đấu trường Pleiku - Ảnh 3.

Bầu Đức tại buổi tuyển sinh "Những chiến binh tương lai HAGL" tháng 1-2026

Thứ hạng 497 của tạp chí TIME dành cho HAGL không chỉ phản ánh sự phục hồi của một tập đoàn. Nó cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp và bóng đá: kinh doanh bền vững tạo nền cho sân cỏ, quyết định khả năng đi đường dài.

Đào tạo trẻ: 8 cầu thủ HAGL vô địch U21 quốc gia 2024 được đôn lên đội một; nhiều cầu thủ trẻ HAGL được cho mượn thi đấu Giải Hạng nhất để tích lũy kinh nghiệm.

Đội hình trẻ: Trần Trung Kiên (22 tuổi), Võ Phước Bảo (20), Đinh Quang Kiệt (19), Môi Sê (20), Minh Tâm (21), Trần Gia Bảo (18)… thường xuyên được đá chính ở CLB HAGL.

Ý nghĩa: Sự phục hồi của doanh nghiệp tạo nền tảng cho chiến lược bóng đá dài hạn dựa trên đào tạo cầu thủ trẻ.


Tin liên quan

CLB HAGL và cách làm bóng đá của Bầu Đức

CLB HAGL và cách làm bóng đá của Bầu Đức

Không có gì bất ngờ khi vợ chồng Kiatisuk đã gặp gỡ thân tình tất cả các thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên quê nhà Thái Lan vào ngày 18-8 vừa qua.

Bầu Đức: Chúng tôi không bao giờ đi lừa tiền cầu thủ

(NLĐO) - Trả lời Báo Người Lao Động sáng 1-11, bầu Đức nói "HAGL có đầy đủ chứng cứ Martin Dzilah đã nhận tiền. Chúng tôi không bao giờ đi lừa tiền cầu thủ"

HAGL dần khởi sắc

Vòng 10 V-League 2025-2026 bắt đầu bằng hai trận đấu sớm diễn ra vào ngày 4-11.

bảng xếp hạng Time HAGL châu Á - Thái Bình Dương 2026 Top 500 công ty tốt nhất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo