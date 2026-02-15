Từ bảng xếp hạng của TIME đến sự khởi sắc của HAGL

Đây không đơn thuần là thông tin kinh tế, với bóng đá Việt Nam (BĐVN), đó là bằng chứng cho thấy sự hồi sinh của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã lan từ doanh nghiệp sang sân cỏ, từ tái cấu trúc tài chính đến triết lý phát triển con người.

Tình nghĩa và sự tử tế

Sau giai đoạn chìm trong khối nợ hơn 36.000 tỉ đồng, HAGL bước vào năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 2.243 tỉ đồng, xóa lỗ lũy kế và đưa tổng tài sản vượt mốc 1 tỉ USD. Thứ hạng 497, vì thế, mang ý nghĩa biểu tượng: một doanh nghiệp từng ở sát mép vực đã tự đứng dậy bằng tái cấu trúc, kỷ luật và sự kiên trì.

9 công ty Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng các công ty tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 của tạp chí TIME và Tập đoàn HAGL xếp hạng 497

Điều khiến HAGL được nhắc đến nhiều không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà ở cách ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đối đãi với những người đã đi cùng mình trong giai đoạn khó khăn.

160 căn hộ được trao cho cán bộ nhân viên chủ chốt, hơn 330 người khác nhận mỗi người 10.000 cổ phiếu. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chọn thắt chặt, cắt giảm, quyết định ấy cho thấy một hệ giá trị khác: đặt tình nghĩa và sự tử tế lên trước lợi ích ngắn hạn.

Tinh thần đó phản chiếu rõ nét sang bóng đá. Chiến thắng 2-1 của CLB HAGL trước CLB Ninh Bình ở vòng 13 V-League 2025-2026 không chỉ là 3 điểm, mà là kết quả của một lộ trình bền bỉ với cầu thủ tự đào tạo.

HAGL sẵn sàng để những cầu thủ đã thành danh ra đi, mở đường cho thế hệ mới như thủ môn Trần Trung Kiên (22 tuổi), hậu vệ Võ Phước Bảo (20 tuổi), Đinh Quang Kiệt (trung vệ, 19 tuổi), Nguyễn Văn Triệu (trung vệ, 22 tuổi), Môi Sê (tiền vệ, 20 tuổi), Cao Hoàng Minh (tiền vệ, 22 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (tiền đạo, 21 tuổi), Trần Gia Bảo (tiền đạo, 18 tuổi)… từng bước trưởng thành trong môi trường cạnh tranh thực sự.

Cách làm bền vững

Không thiếu CLB từng giàu nhanh rồi sụp nhanh vì phụ thuộc vào túi tiền cá nhân của ông bầu. Những bất ổn tài chính của CLB Thanh Hóa thời gian gần đây là lời nhắc rằng BĐVN vẫn rất mong manh nếu phụ thuộc vào nguồn lực ngắn hạn. Khi nền tảng doanh nghiệp chưa vững, đội bóng khó tránh cảnh chao đảo theo từng mùa giải.

Trần Trung Kiên (22 tuổi), Võ Phước Bảo (20), Đinh Quang Kiệt (19), Môi Sê (20), Minh Tâm (21), Trần Gia Bảo (18)… thường xuyên được đá chính ở CLB HAGL

Trong 20 năm qua HAGL đã chọn cách làm bền vững là tự đào tạo, kiên nhẫn với việc sử dụng "cây nhà lá vườn".

HAGL hôm nay đang chuẩn bị cho đường trở lại đỉnh cao của 20 năm trước, nhưng hành trình vượt khó của bầu Đức gợi ra một thông điệp rõ ràng: BĐVN cần nhiều hơn những "ông bầu tử tế" - những người coi cầu thủ và nhân viên là đối tác lâu dài, chứ không phải những khoản chi ngắn hạn.

Có thể nói nếu tinh thần "tử tế trước, thành tích sau" được nhân rộng, sân cỏ sẽ bớt những cuộc tháo chạy, và nhiều hơn những hành trình đi đường dài.

Bầu Đức tại buổi tuyển sinh "Những chiến binh tương lai HAGL" tháng 1-2026

Thứ hạng 497 của tạp chí TIME dành cho HAGL không chỉ phản ánh sự phục hồi của một tập đoàn. Nó cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp và bóng đá: kinh doanh bền vững tạo nền cho sân cỏ, quyết định khả năng đi đường dài.

Đào tạo trẻ: 8 cầu thủ HAGL vô địch U21 quốc gia 2024 được đôn lên đội một; nhiều cầu thủ trẻ HAGL được cho mượn thi đấu Giải Hạng nhất để tích lũy kinh nghiệm. Đội hình trẻ: Trần Trung Kiên (22 tuổi), Võ Phước Bảo (20), Đinh Quang Kiệt (19), Môi Sê (20), Minh Tâm (21), Trần Gia Bảo (18)… thường xuyên được đá chính ở CLB HAGL. Ý nghĩa: Sự phục hồi của doanh nghiệp tạo nền tảng cho chiến lược bóng đá dài hạn dựa trên đào tạo cầu thủ trẻ.



