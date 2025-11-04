HAGL dần khởi sắc

CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ có chuyến hành quân đầy gian nan đến sân nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18 giờ) và CLB Hà Nội tiếp đón "tân binh" PVF-CAND tại Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 phút (FPT Play).

Bất bại ở hai vòng đấu gần nhất, bao gồm một chiến thắng, CLB HAGL tuy chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng nhưng không còn bị nhóm trên bỏ xa về khoảng cách điểm số. Đội bóng phố núi cách tốp 8 vỏn vẹn 2 điểm và còn một trận chưa đấu.

HAGL(phải) hướng đến mục tiêu kéo dài chuỗi bất bại ở vòng 10 V-League 2025-2026. (Ảnh: VPF)

Trong hai lượt trận vừa qua, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi đã mang về 4 bàn thắng. Đáng chú ý, người có hiệu suất làm bàn tốt nhất của HAGL hiện tại là tài năng 19 tuổi Nguyễn Minh Tâm, với 2 pha lập công sau 5 lần ra sân. Ở các vòng đấu vừa qua, HAGL tiếp tục trình làng những gương mặt tiềm năng như Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Văn Triệu, Trần Gia Bảo, Cao Hoàng Minh, Trần Gia Huy và Nguyễn Minh Tâm…. Nhóm cầu thủ trẻ tự đào tạo dần thể hiện sự tiến bộ, thi đấu chững chạc qua từng trận, được đánh giá là thế hệ kế thừa đội 1 HAGL ở mùa giải kế tiếp.

Khởi sắc về đấu pháp chiến thuật song đội chủ sân Pleiku cũng cần siết lực lượng để hướng tới mục tiêu trụ hạng cuối mùa này. Chuyến làm khách trên sân của Hà Tĩnh tại vòng 10 được dự đoán là thử thách khó đối với thầy trò ông Lê Quang Trãi. Nếu giành 3 điểm sau lượt trận này, HAGL chắc chắn "rộng cửa" thoát khỏi nhóm hai đội cuối bảng.

Trong khi đó, dù đã hai lần thay đổi HLV trưởng ở mùa này, CLB Hà Nội vẫn chưa tìm lại vị thế ứng viên vô địch. Triết lý bóng đá tấn công của chiến lược gia Harry Kewell vẫn chưa được học trò mới lĩnh hội. Chạm trán PVF-CAND ở vòng 10 là cơ hội để thầy trò ông Kewell thử nghiệm nhân sự cũng như khả năng vận hành chiến thuật tấn công, lấy lại bản sắc thi đấu vốn có.