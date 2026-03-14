Ngày 14-3, Công an phường Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang kết hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại gia đình bà Hoàng Thị Tập (SN 1982, hộ khẩu thường trú tại khu An Biên 1, phường Hoành Bồ).

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Ninh về triển khai tổng kiểm tra, rà soát cư trú trên địa bàn tỉnh, Công an phường Hoành Bồ đã phát hiện 12 người Trung Quốc đang cư trú tại hộ gia đình bà Hoàng Thị Tập (SN 1982, hộ khẩu thường trú tại khu An Biên 1, phường Hoành Bồ).

Kiểm tra số người Trung Quốc nói trên không xuất trình được các giấy tờ tùy thân, giấy tờ khác có liên quan.

Ngau sau đó, Công an phường Hoành Bồ đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường xác minh mở rộng, truy bắt thêm 5 đối tượng người Trung Quốc và 5 đối tượng người Việt Nam có liên quan.