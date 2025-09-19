HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Tử chiến trên không" hấp dẫn đến phút cuối cùng

Yến Anh

(NLĐO)- "Tử chiến trên không" - bộ phim do điện ảnh Công an nhân dân phối hợp sản xuất nhận mưa lời khen trong buổi chiếu ra mắt tại Hà Nội tối 18-9

 "Tử chiến trên không" kể về một chuyến bay dân dụng bất ngờ bị nhóm không tặc khống chế, buộc phi hành đoàn và hành khách phải đối diện ranh giới sinh - tử trong không gian chật hẹp. Không chỉ là một phim hành động kịch tính, tác phẩm còn đặt ra câu hỏi về lòng dũng cảm, sự đoàn kết và niềm tin của con người trước hiểm nguy.

"Tử chiến trên không" hấp dẫn đến phút cuối cùng- Ảnh 1.

Đoàn làm phim ra mắt khán giả Hà Nội

Trong buổi buổi công chiếu đầu tiên tại Hà Nội tối 18-9, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, nhấn mạnh đây là một dấu mốc quan trọng của Điện ảnh Công an nhân dân. 

""Tử chiến trên không là tác phẩm được Điện ảnh Công an nhân dân ấp ủ từ lâu. Sau hơn 30 năm mới có một bộ phim điện ảnh ra rạp, đây là dấu mốc quan trọng để chúng tôi trở lại một cách vững vàng và chất lượng hơn, phục vụ khán giả. Phim xuất phát từ câu chuyện có thật năm 1978 - chiến công đầu tiên của lực lượng vũ trang bảo vệ an toàn cho nhân dân trên không. Đồng thời đánh dấu sự hợp tác thành công giữa Điện ảnh CAND với các đơn vị đầu tư nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh"- Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nói

"Tử chiến trên không" hấp dẫn đến phút cuối cùng- Ảnh 2.

Đại diện Điện ảnh Quân đội nhân dân chúc mừng Điện ảnh Công an nhân dân

Có mặt trong buổi giao lưu với khán giả, diễn viên Thái Hoà cho biết anh từng đóng nhiều dạng vai, nhưng Long trong "Tử chiến trên không" là trải nghiệm hoàn toàn khác.

"Vai diễn này giúp tôi nhìn sâu hơn vào nỗi sợ, sự hung hãn và cả những góc khuất của con người, chứ không chỉ đơn thuần là một kẻ cướp có súng" – nam diễn viên cho hay.

Diễn viên Lợi Trần, vốn quen thuộc với khán giả qua những vai hành động, cho hay khán giả quen với tôi qua những vai hành động, nhưng lần này đặc biệt hơn, ngoài những pha kịch tính, khán giả sẽ thấy anh khai thác tâm lý nhân vật nhiều hơn. "Đó là một thử thách mà tôi rất háo hức" - diễn viên Lợi Trần bày tỏ

Nhà sản xuất "Tử chiến trên không" từng chia sẻ toàn bộ dàn diễn viên đều tự thực hiện các cảnh hành động của mình, ít khi cần đến diễn viên đóng thế. Diễn viên Hiếu Nguyễn - người thủ vai một cơ trưởng trong phim nói anh từng tham gia nhiều cảnh hành động nhưng khi vào "Tử chiến trên không", anh thực sự ngưỡng mộ các đồng nghiệp của mình.

"Tử chiến trên không" hấp dẫn đến phút cuối cùng- Ảnh 3.

Cảnh trong phim "Tử chiến trên không"

"Tất cả đều phải quay trong không gian cực kỳ chật hẹp, nhiều người thậm chí đã đổ máu thật chứ không chỉ kỹ xảo. Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được tâm huyết và nỗ lực của toàn bộ ê-kíp" - Hiếu Nguyễn nói.

Diễn viên Thanh Sơn, gương mặt quen thuộc của khán giả phía Bắc cũng bày tỏ đây là lần đầu tiên khán giả chứng kiến một Thanh Sơn rất khác - Thanh Sơn đóng phim hành động.

"Trước đây mọi người quen tôi qua các vai tâm lý hay lãng mạn, còn lần này là căng thẳng, mồ hôi, máu và những pha đối đầu trong khoang máy bay chật hẹp. Tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ xem khán giả đón nhận mình thế nào trong hình ảnh mới này" – Thanh Sơn cho hay.

"Tử chiến trên không" hấp dẫn đến phút cuối cùng- Ảnh 4.

Kaity Nguyễn trong phim

Buổi họp báo công chiếu phim tại Hà Nội trở nên đặc biệt hơn bởi sự xuất hiện của những nhân chứng từng có mặt trên "chuyến bay định mệnh" năm đó là cựu tiếp viên hàng không Lê Hằng và cựu cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại.

Cựu cảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại nói bộ phim khiến ông bồi hồi, như được trở lại những năm tháng công tác.

"Có lúc xem mà người tôi run lên. Tôi đặc biệt xúc động khi thấy Thanh Sơn trong vai cảnh vệ tái hiện hình ảnh của mình ngày trước. Không chỉ anh, mà cả các diễn viên khác cũng diễn rất tốt, tác phong nhanh nhẹn tái hiện đúng dáng vẻ của chúng tôi năm xưa"- ông nói.

Cựu tiếp viên hàng không Đàm Thị Lệ Hằng cũng dành những lời có cánh cho đoàn làm phim. Bà cho hay: Các diễn viên đã tái hiện rất chân thật tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm bảo vệ hành khách của chúng tôi năm xưa, khi chúng tôi dành trọn thanh xuân cống hiến cho ngành hàng không Việt Nam".

Xem thêm những hình ảnh trong buổi ra mắt phim: 

"Tử chiến trên không" hấp dẫn đến phút cuối cùng- Ảnh 5.

"Tử chiến trên không" hấp dẫn đến phút cuối cùng- Ảnh 6.

"Tử chiến trên không" hấp dẫn đến phút cuối cùng- Ảnh 7.

"Tử chiến trên không" hấp dẫn đến phút cuối cùng- Ảnh 8.

"Tử chiến trên không" hấp dẫn đến phút cuối cùng- Ảnh 9.

 

