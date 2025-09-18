"Tử chiến trên không" nhận nhiều lời khen

Diễn viên Ngọc Trai: "Trời ơi, sao có thể có một tác phẩm điên rồ đến như vậy được! Tôi không biết đã trải qua bao nhiêu phút nhưng tôi không dám đi vệ sinh vì không muốn bỏ lỡ dù chỉ một cảnh phim".

Cảnh trong “Tử chiến trên không” (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

NSƯT Kim Tuyến bày tỏ: "Đây là một bộ phim hành động xuất sắc, chắc chắn sẽ thỏa mãn những "tín đồ" của thể loại phim này. Đan xen trong vụ cướp máy bay ngợp thở đó là tình đồng đội, tình yêu, tình mẫu tử, tình phụ tử cùng với một cú "twist" (cú lật) khá bất ngờ".

"Tử chiến trên không" do Hàm Trần đạo diễn, mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để tẩu thoát ra nước ngoài.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay xở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải bảo đảm an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Phim có suất chiếu sớm từ 19 giờ ngày 18-9 và chính thức ra rạp từ ngày 19-9.