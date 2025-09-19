Từ Đại hội đến hành động: Niềm tin, khát vọng và trách nhiệm

"Đại hội đã thành công tốt đẹp" - đó là khẳng định của bà Huỳnh Thị Thuỳ Dung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tại buổi họp báo cung cấp thông tin sau Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Dấu mốc lịch sử, thành công toàn diện



Bà Dung thông tin, ngay từ phiên trù bị ngày 16-9, Đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng: bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Phiên chính thức diễn ra trong hai ngày 17 và 18-9. Đại hội vinh dự đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đến dự, chúc mừng và chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng và bà Huỳnh Thị Thuỳ Dung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ cung cấp thông tin cho báo chí sau Đại hội

Trong suốt chương trình, Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo kiểm điểm, các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng thời thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo phương châm: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển".

Một trong những nội dung quan trọng là việc Trung ương công bố các quyết định nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 75 người, Ban Thường vụ gồm 23 người. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy.



Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết

Phát biểu tại phiên bế mạc, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đây là dấu mốc chính trị có ý nghĩa đặc biệt, khi Đà Nẵng và Quảng Nam sau gần 3 thập niên chia tách đã hội tụ về một mái nhà chung, mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm vóc và vị thế được nâng cao".

Ông Triết đồng thời gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan Trung ương và lãnh đạo tiền nhiệm đã dành sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ quý báu. Đặc biệt, ông nhấn mạnh sự chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, đã định hướng cho Đảng bộ thành phố những mục tiêu, giải pháp cụ thể, tiếp thêm niềm tin và động lực cho chặng đường phía trước.

Văn kiện – khát vọng và trách nhiệm

Đại hội đã thống nhất cao việc thông qua Báo cáo chính trị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV. Nhiều ý kiến đánh giá, văn kiện đã phản ánh đầy đủ thành tựu 40 năm đổi mới, xác định rõ phương hướng, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, đồng thời bổ sung nhiều nội dung mới gắn với yêu cầu phát triển: chuyển đổi số, kinh tế xanh – tuần hoàn – số, năng lượng tái tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cho biết văn bản Chương trình hành động sẽ tiếp tục được hiệu chỉnh, hoàn thiện và ban hành vào cuối tháng 9, sau đó gửi đến Ban Thường vụ và các cơ quan liên quan. Các phần phản biện, góp ý sẽ được xử lý nhanh chóng trong vòng 24–48 giờ để đảm bảo tiến độ, đúng quy trình. Ông khẳng định, công tác nhân sự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và quy trình, thể hiện sự quan tâm và tín nhiệm đặc biệt của Trung ương.

Các ý kiến tham luận tại Đại hội cũng góp phần làm sáng rõ nhiều nhiệm vụ trọng tâm: từ đổi mới thể chế, phòng chống tham nhũng, phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, bảo tồn văn hóa, đến bảo đảm quốc phòng – an ninh và phát triển nông nghiệp bền vững. Những đề xuất cụ thể này là cơ sở để hiện thực hóa các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Khát vọng vươn tầm

Không chỉ dừng ở việc thông qua văn kiện, thành công lớn nhất của Đại hội chính là khơi dậy niềm tin, khát vọng và trách nhiệm trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố. Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết kêu gọi, ngay sau Đại hội, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân hãy khẩn trương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết và Chương trình hành động; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực; tạo sự chuyển biến rõ nét, toàn diện, đồng bộ trên mọi lĩnh vực.



Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu tiên phong, nêu gương của từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy. "Phải thật sự nêu gương, sâu sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn; tập trung tháo gỡ khó khăn, nắm bắt cơ hội, khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù để đưa thành phố phát triển nhanh, mạnh, bền vững" - ông Triết nói.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết

Đại hội đồng thời biểu dương sự đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị – xã hội, giới trí thức, văn nghệ sĩ và toàn thể nhân dân, cùng sự đồng hành của báo chí trong việc phản ánh, lan tỏa khí thế Đại hội.

Thành công của Đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn mở ra giai đoạn kiến tạo tương lai. Đảng bộ thành phố đã xác định rõ tầm nhìn, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước; trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, logistics, tài chính, công nghệ cao và du lịch chất lượng cao của khu vực.



Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, đây là những mục tiêu lớn, thậm chí là khó, nhưng là mệnh lệnh chính trị cho tương lai của thành phố.

Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố

"Đà Nẵng của chúng ta hôm nay "đất đã rộng, người đã đông, chí đã quyết, lòng đã đồng" nên không có lý do gì chúng ta chùn bước, mà phải quyết tâm và mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta hoàn toàn tự tin rằng, với nền tảng chính trị - xã hội ổn định, môi trường đầu tư hấp dẫn và thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng cao và truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, nghĩa tình, sáng tạo của con người xứ Quảng, thành phố có đủ điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân và vươn lên sánh vai cùng các đô thị lớn trên cả nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương" - ông Triết

Với niềm tin được củng cố, khát vọng được hun đúc và tinh thần trách nhiệm được khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tạo nên động lực mạnh mẽ, mở ra một chặng đường phát triển mới, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng thành phố xứng đáng là trung tâm, động lực tăng trưởng của khu vực và cả nước.

