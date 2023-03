Ngày 7-3, tại thị xã Kiến Tường, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ trao tặng Quốc kỳ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Cùng dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".



Món quà thiêng liêng

Trong đợt trao cờ thứ 212 này của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", 10.000 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" được trao tặng cán bộ, chiến sĩ biên phòng và đồng bào vùng biên giới cùng 5.000 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" tặng Tỉnh Đoàn Long An.

Trong không khí trang nghiêm, một hình ảnh rất đẹp là các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An (đóng tại thị xã Kiến Tường) đã đón nhận từng lá Quốc kỳ từ tay nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng.

Thiếu tá Đậu Hồng Lam, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, cho biết ông rất vinh dự khi được Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phân công nhiệm vụ tiếp nhận số cờ Tổ quốc này để trao lại cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân vùng biên giới.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Long An và 5.000 lá cờ cho Tỉnh Đoàn Long An. Ảnh: TẤN THẠNH

Thị xã Kiến Tường nằm ở phía Tây tỉnh Long An, là trung tâm vùng Đồng Tháp Mười. Phía Bắc thị xã giáp với tỉnh Svay Rieng - Campuchia. Công tác bảo vệ vùng biên luôn được các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đặt lên hàng đầu.

Đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, đánh giá rất cao ý nghĩa của hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương". Ông khẳng định đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ và người dân trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Theo đại tá Đoàn Văn An, đây là lần thứ 2 hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" được Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Long An triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. "Để triển khai việc làm ý nghĩa này, Bộ đội Biên phòng sẽ phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc cho từng hộ gia đình khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng cũng sẽ phối hợp với địa phương hướng dẫn bà con treo cờ đúng quy định, nhằm phát huy thật tốt giá trị và ý nghĩa của cờ Tổ quốc" - ông An cho biết.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định "Cờ Tổ quốc biên cương" là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tuyên truyền về truyền thống yêu nước; giữ gìn, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc ta. "Tôi đề nghị chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới trân trọng đón nhận cờ Tổ quốc, xem đây là món quà thể hiện niềm tự hào dân tộc, sự quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của đất nước" - ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh.

Góp phần xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Long An xây dựng 45 "Đường cờ Tổ quốc" trải khắp địa bàn tỉnh.

Trong đó, 10 tuyến đi qua khu vực có di tích lịch sử, "địa chỉ đỏ", gồm: Đồn Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng); Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến (huyện Cần Đước); Khu Di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam Bộ (huyện Tân Thạnh); Khu Di tích Lịch sử cách mạng tỉnh Long An (huyện Đức Huệ)...; hơn 30 tuyến đường thực hiện tại các công trình "Đoạn đường kiểu mẫu" nhằm góp phần tạo cảnh quan, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Theo ông Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An, thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ số lượng lớn cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phân công đoàn viên thanh niên tiếp nhận, thiết kế cột cờ để treo trang trọng ở các tuyến đường trên địa bàn. Ở tất cả các tuyến "Đường cờ Tổ quốc" đều nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, qua đó góp phần giúp đoàn viên thanh niên tham gia nhiệt tình hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An cho biết sẽ tiếp tục triển khai các công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên các tuyến đường còn lại trong thời tới, nhằm làm cho cảnh quan trên địa bàn ngày càng xanh, sạch, đẹp; tạo mỹ quan, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đề nghị Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả công trình "Đường cờ Tổ quốc", nhất là trên các tuyến đường đi vào những di tích lịch sử. Ông nhìn nhận "Đường cờ Tổ quốc" là những công trình thanh niên rất có ý nghĩa, khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ, khích lệ tinh thần đoàn kết xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp trong đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân.