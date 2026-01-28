Ngày 28-1, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Phú (SN 1992, trú xã Đan Điền, TP Huế) về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng hậu ly hôn.

Bị cáo Phan Văn Phú lãnh án tử hình

Theo cáo trạng, Phú và chị T.T.K.C. (SN 1994) ly hôn từ tháng 2-2024, con chung do chị C. trực tiếp nuôi dưỡng. Ngày 6-6-2025, sau buổi thăm con tại cơ quan thi hành án, Phú yêu cầu đưa con về nhà nội nhưng không được chấp thuận, đã buông lời đe dọa rồi bỏ đi.

Sáng 7-6-2025, Phú mang theo dao và xăng đến nhà vợ cũ. Khi tiếp tục bị ngăn cản việc chở con đi, Phú dùng dao tấn công anh T.H. (em vợ), truy đuổi và sát hại chị T.T.K.C., sau đó đâm chết bà N.T.C. (mẹ vợ cũ).

Anh T.H. may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 26%. Gây án xong, Phú đến công an đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt côn đồ, hung hãn, xâm phạm nghiêm trọng quyền sống của nhiều người, gây phẫn nộ trong dư luận, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Phú 10 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và tử hình về tội "Giết người". Tổng hình phạt là tử hình.