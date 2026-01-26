Vụ 2 mẹ con bị sát hại: Thăm hỏi, động viên gia đình

Liên quan vụ 2 mẹ con bị sát hại, ngày 26-1, ông Nguyễn Tấn Thức, Chủ tịch UBND xã Phước Long, tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo UBND xã Phước Long thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống

Theo ghi nhận, có rất nhiều người thân và hàng xóm đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Hiện gia đình tập trung lo hậu sự cho bà H.T.L. (64 tuổi; ngụ ấp Mỹ Tân) và con gái là N.T.L. (46 tuổi).

Con đường dẫn vào ngôi nhà nơi 2 mẹ con bà L. bị sát hại

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 24-1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin tố giác tội phạm của người dân qua điện thoại về việc nhà bà H.T.L. đang đóng cửa nhưng có nhiều vết máu xung quanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mở cửa vào trong thì phát hiện bà L. và con gái là N.T.L. đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ C.M.H. (70 tuổi; ngụ xã Lâm Tân, TP Cần Thơ), nghi phạm sát hại 2 mẹ con bà L. khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.