HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Từ kỷ lục xuất khẩu đến nền nông nghiệp giá trị cao

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngành Nông nghiệp và Môi trường mang theo khát vọng phát triển dài hạn, kiến tạo một nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, đủ sức cạnh tranh toàn cầu

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 và thời điểm khép lại năm đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận hành theo mô hình mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã trao đổi về những kết quả nổi bật đạt được, các bài học trong công tác điều hành, cùng kỳ vọng cho chặng đường phát triển phía trước.

Kiến tạo nền Nông nghiệp hiện đại và sinh thái cho tương lai kinh tế bền vững 2026 - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

- Phóng viên: Ngành Nông nghiệp và Môi trường vừa khép lại năm 2025 với nhiều kết quả ấn tượng. Bộ trưởng có thể đánh giá khái quát về những dấu ấn nổi bật của ngành trong năm qua?

+ Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Nhìn lại 2025, có thể nói đây là một năm nhiều biến động nhưng cũng cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả của toàn Ngành. Điều này được thể hiện rõ khi bối cảnh kinh tế thế giới bất ổn, xung đột địa chính trị kéo dài, rào cản thương mại gia tăng và thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khắc nghiệt và dị thường, nhưng nông nghiệp và môi trường vẫn giữ vững vai trò là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, góp phần ổn định đời sống xã hội và sinh kế của hàng triệu người dân.

Với sự vào cuộc đồng bộ của toàn ngành, đến cuối năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 70,63 tỉ USD, tăng 12,9% so với năm trước, vượt xa mục tiêu được giao và là mức cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, xuất siêu toàn ngành ước đạt khoảng 21,31 tỉ USD, tăng 20,3%, đóng góp quan trọng vào cân đối thương mại quốc gia.

Để đạt được kết quả này, Bộ đã tập trung tháo gỡ rào cản thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc; mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; từng bước nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và thương hiệu nông sản Việt Nam.

Đặc biệt, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ đột phá mang tính chiến lược lâu dài. Việc triển khai Nghị quyết số 57 trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ, mà là quá trình thay đổi căn bản phương thức quản lý, điều hành và phục vụ, lấy dữ liệu số làm nền tảng nâng cao hiệu quả, minh bạch và năng lực dự báo.

Một dấu ấn nổi bật của năm 2025 là việc hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc. Trong điều kiện thời gian gấp rút, khối lượng công việc rất lớn và chịu tác động của thiên tai, mưa lũ, toàn hệ thống đã rà soát, cập nhật hơn 61,7 triệu thửa đất; trong đó trên 24,3 triệu thửa đạt tiêu chí "đúng – đủ – sạch – sống", sẵn sàng kết nối, chia sẻ và khai thác theo thời gian thực.

Cùng với đó, công tác đồng bộ dữ liệu được triển khai quyết liệt. Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ dữ liệu đất đai về Trung ương với tỷ lệ đạt khoảng 98%. Đây là nền tảng dữ liệu rất quan trọng, phục vụ quản lý, điều hành và phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Phát triển nông nghiệp và môi trường hôm nay chính là vun trồng cho ngày mai

- Nhìn lại năm đầu tiên vận hành theo mô hình mới, đâu là điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với ông trong công tác điều hành của ngành?

2025 là năm đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận hành theo mô hình mới, không chỉ được ghi dấu bằng những con số tăng trưởng, mà quan trọng hơn là những giá trị đọng lại về tư duy, cách làm và khát vọng phát triển lan tỏa trong toàn ngành. Chính những chuyển biến âm thầm ấy sẽ quyết định chiều sâu và độ bền vững của chặng đường phía trước.

Sau khi hợp nhất hai Bộ, công tác sắp xếp bộ máy được triển khai quyết liệt, tinh gọn đầu mối, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, đi đôi với hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Điều này giúp chính sách đi vào cuộc sống nhanh hơn, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và địa phương trong tổ chức thực hiện.

Một trụ cột rất quan trọng là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Trong bối cảnh mô hình phát triển thay đổi nhanh, pháp luật không thể đi sau thực tiễn, mà phải đi trước một bước, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Mỗi văn bản được ban hành đều được quán triệt theo hướng ổn định, đồng bộ, khả thi, thực sự trở thành đòn bẩy cho phát triển.

- Bước sang năm mới, Bộ trưởng kỳ vọng điều gì cho diện mạo ngành Nông nghiệp và Môi trường?

Nhìn về phía trước, ngành Nông nghiệp và Môi trường mang theo khát vọng phát triển dài hạn, gắn với dấu mốc 80 năm hình thành và trưởng thành.

Đó không chỉ là khát vọng tăng trưởng hay mở rộng quy mô, mà là khát vọng kiến tạo một nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, đủ sức cạnh tranh toàn cầu; một hệ thống quản lý tài nguyên và môi trường minh bạch, hiệu quả, hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ không gian sống của đất nước.

Khát vọng ấy được gửi gắm trong một thông điệp giản dị mà bền bỉ, phát triển nông nghiệp và môi trường hôm nay chính là vun trồng cho ngày mai. Thành công của ngành không chỉ được đo bằng những con số của từng năm hay từng nhiệm kỳ, mà bằng đóng góp bền bỉ cho sự phát triển chung của quốc gia.

Với tầm vóc mới, sứ mệnh mới và khát vọng lớn, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang đứng trước cơ hội lịch sử để khẳng định vai trò trụ cột trong kỷ nguyên tăng trưởng xanh, bền vững và thịnh vượng.

- Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Tin liên quan

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về Nghị định 46

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về Nghị định 46

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện Nghị định 46.

Để nông nghiệp hữu cơ phát triển

(NLĐO) - Việt Nam có lợi thế vùng trồng và nguyên liệu, nhưng đây cũng là lĩnh vực rủi ro cao nếu làm theo lối trồng - bán thô - thiếu khoa học

Khởi nghiệp từ "rác" nông nghiệp

Không còn bị xem là rác thải gây ô nhiễm môi trường, các phụ phẩm nông nghiệp đang trở thành "mỏ vàng" cho các dự án khởi nghiệp

biến đổi khí hậu bộ Nông nghiệp Bộ trưởng Trần Đức Thắng ngành Nông nghiệp và Môi trường nông nghiệp hiện đại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo