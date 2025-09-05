Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang điều trị cho 9 em học sinh từ 10-14 tuổi, cùng trú thôn Mook Trang, xã Ia Dom, bị ngộ độc do ăn thịt cóc.

Buổi chiều 2 ngày trước (3-9), các em học sinh này rủ nhau đi tắm suối và bắt được một số con cóc. Sau đó, các em làm thịt cóc và cùng nhau ăn. Trong đó, có em ăn phần thịt, có em ăn phần trứng cóc.

Sau khi ăn, các em đều có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi.



Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang điều trị cho 9 em học sinh bị ngộ độc do ăn thịt cóc

Nắm được thông tin, UBND xã Ia Dom đã phối hợp với người nhà, lực lượng công an đưa 9 trường hợp trên đến Trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhi bị ngộ độc do ăn thịt cóc.



Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết sau khi các trường hợp nhập viện cấp cứu, các bác sĩ đã tập trung điều trị và tuyên truyền về sự nguy hiểm khi ăn thịt cóc.

Hiện 8 em sức khỏe đã ổn định, có thể xuất viện được vào ngày mai (6-9), còn một trường hợp bị nặng hơn đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, cho biết người dân trên địa bàn còn hiểu biết hạn chế về chất độc từ thịt cóc nên rất chủ quan.

Khi các nạn nhân có biểu hiện bị ngộ độc, chính quyền địa phương đã phải xuống tận thôn Mook Trang để tuyên truyền, đưa các em nhỏ đi cấp cứu. Xã cũng vận động ai đã ăn thịt cóc thì cần đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.