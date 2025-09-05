HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tự làm thịt cóc ăn, 9 học sinh nhập viện

Hoàng Thanh

(NLĐO) - 9 học sinh ở Gia Lai có biểu hiện ngộ độc và phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn thịt cóc tự làm

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang điều trị cho 9 em học sinh từ 10-14 tuổi, cùng trú thôn Mook Trang, xã Ia Dom, bị ngộ độc do ăn thịt cóc.

Buổi chiều 2 ngày trước (3-9), các em học sinh này rủ nhau đi tắm suối và bắt được một số con cóc. Sau đó, các em làm thịt cóc và cùng nhau ăn. Trong đó, có em ăn phần thịt, có em ăn phần trứng cóc.

Sau khi ăn, các em đều có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, khó thở, tê môi lưỡi, mệt mỏi.

Tự làm thịt cóc ăn, 9 học sinh nhập viện- Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang điều trị cho 9 em học sinh bị ngộ độc do ăn thịt cóc

Nắm được thông tin, UBND xã Ia Dom đã phối hợp với người nhà, lực lượng công an đưa 9 trường hợp trên đến Trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhi bị ngộ độc do ăn thịt cóc. 

Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết sau khi các trường hợp nhập viện cấp cứu, các bác sĩ đã tập trung điều trị và tuyên truyền về sự nguy hiểm khi ăn thịt cóc.

Hiện 8 em sức khỏe đã ổn định, có thể xuất viện được vào ngày mai (6-9), còn một trường hợp bị nặng hơn đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, cho biết người dân trên địa bàn còn hiểu biết hạn chế về chất độc từ thịt cóc nên rất chủ quan.

Khi các nạn nhân có biểu hiện bị ngộ độc, chính quyền địa phương đã phải xuống tận thôn Mook Trang để tuyên truyền, đưa các em nhỏ đi cấp cứu. Xã cũng vận động ai đã ăn thịt cóc thì cần đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Tự làm thịt cóc ăn, 1 cháu bé tử vong, em gái nguy kịch

Tự làm thịt cóc ăn, 1 cháu bé tử vong, em gái nguy kịch

(NLĐO) - Cha mẹ vắng nhà nên 2 cháu bé đã tự làm thịt cóc để ăn rồi bị ngộ độc khiến người anh tử vong, người em đang cấp cứu.

Lâm Đồng: Cha chết, con trai 5 tuổi đi cấp cứu nghi do ăn thịt cóc

(NLĐO) - Đi hái măng rừng, 2 cha con ở huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) ăn thịt cóc. Sau đó, cả hai bị ngộ độc.

Tự làm thịt cóc ăn, 3 trẻ em thương vong

(NLĐO) – Tự làm thịt cóc ăn, 3 trẻ em ở tỉnh Gia Lai đã không may bị ngộ độc, trong đó 2 em tử vong, 1 em đang cấp cứu ở bệnh viện.

nhập viện cấp cứu học sinh bị ngộ độc đi cấp cứu học sinh ăn thịt cóc tỉnh Gia Lai
