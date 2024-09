Tư lệnh Cảnh sát cơ động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Chiều 4-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ, Bộ Công an) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.



Ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa cho ông Lê Ngọc Châu

Ông Lê Ngọc Châu (SN 1972, quê xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, là Tiến sĩ Luật chuyên ngành điều tra tội phạm học.

Tháng 3-2019, ở cương vị Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ (K02, Bộ Công an), đại tá Lê Ngọc Châu nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng thay thiếu tướng Đỗ Hữu Ca về nghỉ chế độ hưu trí.

Đến tháng 10-2019, đại tá Lê Ngọc Châu nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Ngày 1-3-2022, tại tỉnh Hải Dương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định, điều động đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Tháng 4-2022, đại tá Lê Ngọc Châu được Chủ tịch nước phong quân hàm thiếu tướng.

Ngày 27-8-2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định điều động, chỉ định thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.