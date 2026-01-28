Từ lời đề nghị của người mẹ, CSGT kịp giúp bé trai 2 tuổi

Ngày 28-1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết vừa hỗ trợ bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật đến bệnh viện cấp cứu.

Người mẹ ôm con để nhờ cấp cứu.

Theo cảnh sát, lúc 18 giờ 30 tối 26-1, trong lúc điều tiết, phân luồng tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý, Đại úy Cao Hoài Sang (thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất) nhận được đề nghị người từ một người mẹ hỗ trợ bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật, có dấu hiệu khó thở, đến bệnh viện cấp cứu.

Đại úy Cao Hoài Sang nhanh chóng báo cáo ban chỉ huy, sử dụng mô tô đặc chủng chở 2 mẹ con đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bác sĩ sau đó đã gắp dị vật thành công, đảm bảo an toàn cho cháu bé. Hiện sức khoẻ bé trai đã ổn định.

Mẹ bé trai sau đó đã gửi lời cảm ơn đến Đại úy Sang và Đội CSGT Tân Sơn Nhất, bày tỏ xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT.