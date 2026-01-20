HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ca cấp cứu sinh tử vừa diễn ra ở Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một ca cấp cứu sinh tử diễn ra tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) khi nam công nhân bị đinh bắn xuyên bụng, găm thủng ruột non.

Ca cấp cứu sinh tử tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới - Ảnh 1.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới

Ngày 20-1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu sống thành công nam bệnh nhân bị súng bắn đinh bắn xuyên thành bụng, găm thủng ruột non trong lúc lao động.

Bệnh nhân là anh N.Đ.T. (33 tuổi, trú xã Ninh Châu), được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội sau tai nạn lao động. Theo lời kể, trong lúc làm việc, anh T. không may bị súng bắn đinh bắn trúng vùng bụng.

Ca cấp cứu sinh tử tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới - Ảnh 3.

Chiếc đinh được lấy ra từ bụng người bệnh

Qua thăm khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, các bác sĩ xác định dị vật là một chiếc đinh đã xuyên qua thành bụng bên trái, găm trực tiếp vào ruột non. Đây là tổn thương nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng và nhiều biến chứng nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Ê-kíp y bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp nhanh chóng chỉ định phẫu thuật nội soi. Trong quá trình mổ, các bác sĩ tiến hành lấy dị vật, khâu lỗ thủng ruột non và phục hồi thành bụng cho bệnh nhân.

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang được theo dõi hậu phẫu.

Bác sĩ Phan Lê Khanh - người trực tiếp tham gia phẫu thuật - cho biết đây là trường hợp khá may mắn vì bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm. 

"Khi thăm dò ổ bụng, chúng tôi ghi nhận ổ bụng còn khá sạch, chưa có thức ăn hay dịch tiêu hóa tràn ra ngoài, không phát hiện tổn thương đại tràng hay mạch máu lớn" - bác sĩ Khanh nói.

Bác sĩ Phan Lê Khanh khuyến cáo người lao động cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng các dụng cụ, máy móc có nguy cơ gây chấn thương cao như súng bắn đinh, đồng thời tuân thủ nghiêm quy trình an toàn lao động và trang bị đầy đủ đồ bảo hộ.

Trong trường hợp xảy ra chấn thương xuyên thấu vùng bụng, dù vết thương nhỏ hoặc ít chảy máu, người bị nạn cần được đưa đến cơ sở y tế sớm để đánh giá chính xác mức độ tổn thương và can thiệp kịp thời, hạn chế biến chứng nguy hiểm.


