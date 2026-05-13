Từ mặt đất đến bầu trời: T&T Group đang xây cấu trúc logistics “biển – bộ – không” ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Từ mặt đất đến bầu trời: T&T Group đang xây cấu trúc logistics “biển – bộ – không” ra sao?

PV

Trong bối cảnh chi phí logistics còn cao, hạ tầng thiếu đồng bộ, T&T Group mở rộng đầu tư cảng biển, ICD, cao tốc đến sân bay và air cargo.

Đằng sau các mảnh ghép này là hướng đi theo tư duy logistics đa phương thức, nơi "biển – bộ – không" không còn là những cấu phần tách rời mà được kết nối trong cùng một hệ sinh thái hạ tầng và chuỗi cung ứng.

Từ mặt đất đến bầu trời: T&T Group đang xây cấu trúc logistics “biển – bộ – không” ra sao? - Ảnh 1.

Những nút thắt tăng trưởng

Báo cáo ngành logistics Việt Nam 2025 do Trung tâm phân tích Công ty CP Chứng khoán SHS thực hiện chỉ ra, ngành logistics Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý lớn: nhu cầu tăng nhanh nhưng năng lực hệ thống chưa theo kịp.

Giai đoạn 2025–2029, logistics được dự báo duy trì mức tăng trưởng 6–7%/năm, nhờ xuất khẩu, thương mại điện tử và dòng vốn FDI. Riêng thương mại điện tử, với quy mô khoảng 31 tỷ USD năm 2025 và tốc độ tăng trưởng được dự báo sẽ đạt hai chữ số trong nhiều năm tiếp theo đặt ra yêu cầu mới về tốc độ, chi phí và khả năng mở rộng của hệ thống logistics.

Từ mặt đất đến bầu trời: T&T Group đang xây cấu trúc logistics “biển – bộ – không” ra sao? - Ảnh 2.

Ngành logistics Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều nút thắt lớn. (Ảnh: T&T Group)

Tuy nhiên, theo SHS, tăng trưởng này đang diễn ra trên một cấu trúc chưa được tái thiết tương xứng. Khi vận tải đường bộ vẫn chiếm gần 80% tổng khối lượng hàng hóa, chi phí logistics của Việt Nam khó có thể giảm bền vững, bất chấp các nỗ lực tối ưu vận hành ở từng khâu riêng lẻ.

Các phương thức có chi phí thấp hơn và phù hợp cho vận tải khối lượng lớn như đường thủy nội địa và đường sắt chưa phát huy được vai trò do thiếu các trung tâm logistics tích hợp và hạ tầng kết nối đồng bộ. Hệ quả là logistics rơi vào trạng thái "tăng trưởng bị nén": nhu cầu tăng nhanh, nhưng năng lực tổ chức chuỗi không theo kịp.

Một điểm nghẽn mang tính quyết định khác là giới hạn của đầu tư công. Giai đoạn 2025–2035 được xác định là chu kỳ đầu tư mới của hạ tầng logistics, gắn với hàng loạt dự án lớn như Sân bay quốc tế Long Thành, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cùng mạng lưới cao tốc, vành đai và trung tâm logistics cấp vùng.

Trong bối cảnh Nhà nước đang kiến tạo và tạo lập khung thể chế cho phát triển hạ tầng, nhiều dự án logistics được triển khai theo hướng xã hội hóa, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò chủ thể đầu tư và tổ chức thực hiện, đồng thời chủ động hơn trong quản trị tài chính và hiệu quả khai thác.

Chính trong khuôn khổ đó, logistics không còn là bài toán tối ưu từng dự án riêng lẻ, mà trở thành phép thử về năng lực triển khai ở cấp độ hệ thống. Ở đó, vai trò của những doanh nghiệp tư nhân có tầm nhìn dài hạn, như T&T Group, bắt đầu trở nên rõ nét hơn với tư cách chủ thể trực tiếp tham gia giải bài toán cấu trúc của logistics Việt Nam.

Từ giải điểm nghẽn đến định hình cấu trúc logistics quốc gia nhìn từ T&T

Năm 2015, T&T Group gây bất ngờ khi trở thành cổ đông chiến lược của Cảng Quảng Ninh. Thay vì coi đây như một tài sản khai thác độc lập, T&T tái định vị vai trò của Cảng Quảng Ninh trong mạng lưới logistics phía Bắc. Sau hơn 1 thập kỷ tái cơ cấu, vai trò của Cảng Quảng Ninh ngày càng quan trọng.

Năm 2025, sản lượng hàng hóa xếp dỡ qua cảng đạt trên 11 triệu tấn, doanh thu đạt khoảng 702 tỷ đồng và lợi nhuận đạt gần 165 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Cảng hiện nắm giữ thị phần lớn dịch vụ cảng và logistics cho mặt hàng nông sản rời tại khu vực Cái Lân và miền Bắc, đồng thời từng bước mở rộng vai trò từ đầu mối bốc xếp sang trung tâm logistics tích hợp.

Từ mặt đất đến bầu trời: T&T Group đang xây cấu trúc logistics “biển – bộ – không” ra sao? - Ảnh 3.

Cảng Quảng Ninh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống logistics phía Bắc.

Với T&T Group, đây được xem là nền móng đầu tiên cho định hướng tham gia sâu hơn vào cấu trúc logistics và chuỗi kết nối hạ tầng quy mô lớn.

Năm 2018, T&T Group bắt tay với gã khổng lồ logistics YCH (Singapore). Vào thời điểm này, YCH đưa ra ý tưởng hình thành chuỗi kết nối logistics thông minh tầm cỡ khu vực - ý tưởng trùng khớp với tầm nhìn mà T&T Group đang theo đuổi. Kết quả của sự hợp tác là sự ra đời của Vietnam SuperPortTM – hợp phần đầu tiên của Mạng lưới logistics thông minh ASEAN.

Điểm khác biệt của Vietnam SuperPortTM nằm ở cách tiếp cận logistics theo hướng tích hợp đa phương thức, thay vì vận hành như một trung tâm kho bãi truyền thống. Tại đây, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và logistics công nghệ cao được tổ chức trong cùng một cấu trúc kết nối, hướng tới giảm chi phí vận tải và nâng hiệu quả luân chuyển hàng hóa ở quy mô lớn.

Với vị trí trên trục Hà Nội – Lào Cai – Hải Phòng, gần các trung tâm sản xuất công nghiệp lớn và hành lang xuất khẩu quan trọng, ICD Vĩnh Phúc được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tổ chức lại dòng hàng ở cấp độ vùng và quốc gia, thậm chí khu vực, thay vì chỉ là điểm gom – trả hàng cục bộ.

Từ mặt đất đến bầu trời: T&T Group đang xây cấu trúc logistics “biển – bộ – không” ra sao? - Ảnh 4.

Phối cảnh tổng thể dự án Vietnam SuperPortTM

Nhưng với T&T Group, logistics không dừng ở trung tâm kho vận hay ICD riêng lẻ, mà còn mở rộng sang bài toán kết nối hạ tầng giao thông. Phía Bắc, Cảng Quảng Ninh, Khu CN Nam Phúc Thọ (Hà Nội) kết hợp giúp luồng hàng được phân bổ hợp lý hơn, thay vì dồn về duy nhất một khu vực. Phía Nam, KCN Vàm Cống quy mô gần 200 ha vừa được khởi công tại An Giang cũng cho thấy hướng tiếp cận tương tự.

Dự án không chỉ được định hướng như một KCN đơn thuần, mà gắn với logistics, chế biến và chuỗi cung ứng giá trị cao. Với vị trí kết nối các hành lang giao thông và hệ thống logistics khu vực, KCN sẽ góp phần mở rộng năng lực trung chuyển, chế biến và xuất khẩu nông – thủy sản của vùng.

Tại Tây Nguyên, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương mà T&T Group tham gia đầu tư được xem là mắt xích quan trọng trong quá trình tái cấu trúc kết nối logistics liên vùng.

Hiện nay, nhiều hạng mục của dự án đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở rộng khả năng kết nối giữa Tây Nguyên với hệ thống cảng biển, trung tâm logistics và chuỗi xuất khẩu phía Nam; góp phần giảm chi phí và tái tổ chức chuỗi cung ứng nông sản Tây Nguyên theo hướng hiệu quả hơn.

Song song với logistics mặt đất, T&T còn mở rộng sang hàng không thông qua sân bay Quảng Trị và Vietravel Airlines. Trong cấu trúc này, sân bay Quảng Trị được định vị như đầu mối logistics đa phương thức mới của miền Trung. Đặc biệt, từ tư duy phát triển đơn lẻ, tầm nhìn của T&T Group đã được nâng lên thành tư duy kiến tạo không gian phát triển mới.

Ở đó, sân bay là một phần không thể tách rời của Tổ hợp công nghiệp hàng không, logistics, dịch vụ, thương mại và đô thị quy mô lớn. Với cách làm này, Cảng hàng không Quảng Trị đang được kỳ vọng sẽ trở thành "hub logistics" quy mô lớn bậc nhất khu vực.

Trong khi đó, Vietravel Airlines đóng vai trò hoàn thiện năng lực vận tải hàng hóa hàng không trong cấu trúc logistics "biển – bộ – không". Dữ liệu khai thác mảng air cargo của hãng cho thấy tốc độ tăng trưởng tích cực.

Quý III-2025, sản lượng vận chuyển hàng hóa mới đạt khoảng 1.025 tấn thì sang quý IV-2025 đã tăng hơn 2 lần, lên 2.332 tấn. Riêng quý I-2026, dù chịu ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết và hoạt động bảo dưỡng tàu bay, sản lượng vẫn duy trì ở mức hơn 2.100 tấn. Hiện, hãng cũng có kế hoạch tăng quy mô đội bay lên 12 tàu vào cuối năm 2026.

Từ mặt đất đến bầu trời: T&T Group đang xây cấu trúc logistics “biển – bộ – không” ra sao? - Ảnh 5.

Với Vietravel Airlines, cấu trúc logistics "biển – bộ – không" của T&T Group đang dần hình thành rõ nét.

Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển từng nhận định: "Logistics là mạch máu của nền kinh tế, Việt Nam muốn bứt phá thì phải trở thành trung tâm phân phối của khu vực". Và chính hệ sinh thái mà T&T đang kiến tạo cho thấy một mô hình doanh nghiệp tư nhân có thể góp phần giải quyết những điểm nghẽn then chốt trong lĩnh vực đặc thù này.

Từ mặt đất đến bầu trời: T&T Group đang xây cấu trúc logistics “biển – bộ – không” ra sao? - Ảnh 6.T&T Group của bầu Hiển và hướng đi khác biệt trong phát triển bất động sản

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, khi các tiêu chí như pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Tin liên quan

Cách T&T Group biến nguyên tắc “chuẩn bị kỹ - quyết định nhanh” thành lợi thế tiến độ

Cách T&T Group biến nguyên tắc “chuẩn bị kỹ - quyết định nhanh” thành lợi thế tiến độ

Nhà máy điện gió Savan 1 tại Lào do T&T Group đầu tư đã vận hành và đưa dòng điện về Việt Nam chỉ sau 16 tháng không chỉ là câu chuyện của riêng một nhà máy

T&T Group và chiến lược bất động sản khác biệt: Chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh và tăng tốc hiệu quả

Hai thập kỷ tham gia vào lĩnh vực BĐS, T&T Group theo đuổi chiến lược bất động sản dài hạn, tập trung khai mở tiềm năng và giá trị bền vững của các vùng đất.

Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group

Thể thao CAND bước vào giai đoạn phát triển mới khi Hiệp hội và T&T Group ký kết hợp tác, thúc đẩy chuyên nghiệp hóa và nâng tầm thành tích quốc tế.

T&T Group
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo