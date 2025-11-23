Từ Nam Phi, Thủ tướng họp khẩn trực tuyến về ứng phó lũ lụt ở miền Trung

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu Nam Phi với đầu cầu Trụ sở Chính phủ và các tỉnh, thành phố Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Quân khu 5.



Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến từ Nam Phi chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: TTXVN

Dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia và lãnh đạo các tỉnh.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đã được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư chỉ đạo sát sao, cử các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị đi các địa phương chỉ đạo, thăm hỏi, động viên, khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, tình hình diễn biến còn hết sức phức tạp; nhân dân đang chịu hậu quả rất nặng nề về người, tài sản. Do đó, Thủ tướng Chính phủ tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình mưa lũ, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống mưa lũ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 16-11 đến nay, tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã xảy ra mưa lũ lớn, trong đó tại Đắk Lắk và Khánh Hòa đã xảy ra mưa lũ vượt lịch sử.

Mưa lũ đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng, làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc; đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỉ đồng).

Ngoài điểm cầu Trụ sở Chính phủ và 4 điểm cầu Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, còn có điểm cầu Tây Ninh và Quân khu 5. Ảnh: TTXVN

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; triển khai quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung sơ tán, di dời 38.381 hộ/119.938 người, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng.

Cùng với đó, khôi phục hoạt động sản xuất sau lũ để ổn định đời sống người dân, nhất là Tết Nguyên đán sắp tới; triển khai ngay các gói tín dụng đối với khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại để phục hồi sản xuất với lãi suất cho vay ưu đãi; tăng cường vận động, huy động nguồn lực của xã hội, nguồn lực quốc tế để hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho nhân dân…