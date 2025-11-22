Lâm Đồng yêu cầu các thủy điện trên sông Đồng Nai tạo dung tích phòng lũ

Ngày 22-11, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày tới, Lâm Đồng tiếp tục có mưa từ 5-15 mm, có nơi trên 40 mm, cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở đất.



Hồ thủy điện Đơn Dương xả lũ

Khu vực có nguy cơ cao là thượng nguồn sông Đồng Nai ở các xã Lạc Dương, Đam Rông 4, D'Ran, các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt.

Hiện lượng nước trên lưu vực sông Đồng Nai còn khá nhiều và vẫn chưa thoát hết, đặc biệt lưu lượng về hồ Đơn Dương vẫn ở mức cao; các hồ thủy điện trên sông Đồng Nai đang ở trạng thái đầy hồ và không còn khả năng điều tiết lũ cho hạ du trước những nguy cơ mưa lũ trong thời gian tới.

Do vậy, để tăng cường thoát nước cho lưu vực, tạo dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và giảm lũ cho hạ du trước các nguy cơ nêu trên là vấn đề cấp bách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đại Ninh, Trung Nam, Đồng Nai, Đồng Nai 5 –TKV vận hành các hồ thủy điện Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5 để tiếp tục duy trì và tăng xả điều tiết với tổng lưu lượng xả về hạ du lớn hơn lưu lượng về hồ để tăng cường thoát nước cho lưu vực và hạ dần mực nước hồ, tạo thêm dung tích phòng lũ cho đến khi có các bản tin dự báo và các chỉ đạo tiếp theo.

Khu vực xã D'ran ven sông Đa Nhim ngập nặng sau khi hồ thủy điện xả lũ.

Trong đó, hồ Đơn Dương vận hành xả về hạ du ≤ 400 m3/s; hồ Đại Ninh vận hành xả về hạ du ≤ 600 m3/s; hồ Đồng Nai 2 vận hành xả về hạ du ≤ 700 m3/s; hồ Đồng Nai 3 vận hành xả về hạ du ≤ 800 m3/s; hồ Đồng Nai 5 vận hành xả về hạ du lớn hơn khoảng 10% lưu lượng đến hồ.

UBND các xã Ninh Gia, Tân Hội, Đức Trọng, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Đạ Tẻh, D'Ran, Ka Đô, Quảng Lập và Đơn Dương thông báo cho người dân khu vực hạ du các hồ thủy điện về kế hoạch xả điều tiết để người dân nâng cao cảnh giác, có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.