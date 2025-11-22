Lâm Đồng yêu cầu các thủy điện trên sông Đồng Nai tạo dung tích phòng lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng yêu cầu các thủy điện trên sông Đồng Nai tạo dung tích phòng lũ

Trường Nguyên

(NLĐO) - Các hồ thủy điện trên sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng không còn khả năng điều tiết lũ cho hạ du

Ngày 22-11, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày tới, Lâm Đồng tiếp tục có mưa từ 5-15 mm, có nơi trên 40 mm, cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở đất.

Lâm Đồng yêu cầu các thủy điện trên sông Đồng Nai tạo dung tích phòng lũ - Ảnh 1.

Hồ thủy điện Đơn Dương xả lũ

Khu vực có nguy cơ cao là thượng nguồn sông Đồng Nai ở các xã Lạc Dương, Đam Rông 4, D'Ran, các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt.

Hiện lượng nước trên lưu vực sông Đồng Nai còn khá nhiều và vẫn chưa thoát hết, đặc biệt lưu lượng về hồ Đơn Dương vẫn ở mức cao; các hồ thủy điện trên sông Đồng Nai đang ở trạng thái đầy hồ và không còn khả năng điều tiết lũ cho hạ du trước những nguy cơ mưa lũ trong thời gian tới.

Do vậy, để tăng cường thoát nước cho lưu vực, tạo dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và giảm lũ cho hạ du trước các nguy cơ nêu trên là vấn đề cấp bách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đại Ninh, Trung Nam, Đồng Nai, Đồng Nai 5 –TKV vận hành các hồ thủy điện Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5 để tiếp tục duy trì và tăng xả điều tiết với tổng lưu lượng xả về hạ du lớn hơn lưu lượng về hồ để tăng cường thoát nước cho lưu vực và hạ dần mực nước hồ, tạo thêm dung tích phòng lũ cho đến khi có các bản tin dự báo và các chỉ đạo tiếp theo.

Lâm Đồng yêu cầu các thủy điện trên sông Đồng Nai tạo dung tích phòng lũ - Ảnh 2.

Khu vực xã D'ran ven sông Đa Nhim ngập nặng sau khi hồ thủy điện xả lũ.

Trong đó, hồ Đơn Dương vận hành xả về hạ du ≤ 400 m3/s; hồ Đại Ninh vận hành xả về hạ du ≤ 600 m3/s; hồ Đồng Nai 2 vận hành xả về hạ du ≤ 700 m3/s; hồ Đồng Nai 3 vận hành xả về hạ du ≤ 800 m3/s; hồ Đồng Nai 5 vận hành xả về hạ du lớn hơn khoảng 10% lưu lượng đến hồ.

UBND các xã Ninh Gia, Tân Hội, Đức Trọng, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Đạ Tẻh, D'Ran, Ka Đô, Quảng Lập và Đơn Dương thông báo cho người dân khu vực hạ du các hồ thủy điện về kế hoạch xả điều tiết để người dân nâng cao cảnh giác, có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đang theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp ngoài khơi Philippines có thể hình thành từ ngày 23-11 và nhiều khả năng di chuyển vào biển Đông trong khoảng ngày 26 - 27-11.

Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc thành cơn bão số 15 trên biển Đông.

Tin liên quan

Quảng Ninh tập trung tổng lực, khẩn trương chi viện Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Quảng Ninh tập trung tổng lực, khẩn trương chi viện Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

(NLĐO)- Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 50 tỉ đồng để tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà cửa cho người dân

Đồng Nai gửi văn bản đề nghị Lâm Đồng và 17 nhà máy thủy điện cung cấp thông tin xả lũ

(NLĐO)-Để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, Đồng Nai đề nghị tỉnh Lâm Đồng, 17 nhà máy thủy điện phối hợp cung cấp thông tin

Lâm Đồng khẩn trương khắc phục sạt lở những tuyến đèo huyết mạch

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng bố trí ngay khu tái định cư cho người dân xã D'ran, sớm khắc phục sạt lở 2 tuyến đèo Prenn và Mimosa.

Lâm Đồng sông Đồng Nai mưa lũ thuỷ điện xả lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo