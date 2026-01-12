Từ nay đến Tết, CSGT TPHCM tăng cường xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc"

Ngày 12-1, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách.

Phòng CSGT nhấn mạnh không để tình trạng "bến cóc, xe dù" xảy ra, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.



Theo đó, CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra liên tục, xuyên suốt đối với hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là kinh doanh vận tải hành khách; xử lý vi phạm các quy định về tổ chức, thành lập các điểm bán vé, điểm đón, trả khách không đúng quy định trên địa bàn,…

Khi kiểm tra, CSGT sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động vận tải của doanh nghiệp; kiểm soát giấy tờ có liên quan đến phương tiện và tài xế.

Theo Phòng CSGT, 3 tháng cuối năm 2025, lực lượng CSGT TP đã xử lý gần 2.200 trường hợp vi phạm các lỗi liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

"Khi có nhu cầu, người dân nên chủ động liên hệ với các nhà xe để đặt vé hoặc trực tiếp đến các bến xe để mua vé, không đón xe dọc đường để tránh gặp phải tình trạng nhồi nhét khách hoặc bị tăng giá vé một cách tùy tiện" - đại diện Phòng CSGT nói.

