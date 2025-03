Một trong những thay đổi quan trọng trong Luật BHXH năm 2024 (hiệu lực từ 1-7-2025) là mở rộng cơ hội nhận lương hưu cho người lao động có thời gian đi làm việc ở nước ngoài.

Luật BHXH 2024 quy định người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về thời gian tham gia BHXH của người lao động ở Việt Nam và ở nước ngoài được tính để xét điều kiện hưởng chế độ BHXH thì mức hưởng chế độ BHXH ở Việt Nam được tính theo thời gian người lao động đã đóng BHXH tại Việt Nam.

Người lao động lên đường sang Nhật Bản làm việc

Bên cạnh đó, các đối tượng được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Luật BHXH mới cũng bao gồm người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nếu đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi và thời gian đóng BHXH.

Trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cũng đã đề xuất phương án tính lương hưu đối với người lao động có tham gia BHXH tại nước ngoài.

Cụ thể, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu, có thời gian tham gia BHXH theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhưng thời gian đóng BHXH tại Việt Nam dưới 15 năm, sẽ được tính theo quy định tại khoản 4 Điều 66 của Luật BHXH. Theo đó, mỗi năm đóng trong thời gian này sẽ được tính bằng 2,25% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Ví dụ trường hợp ông C. có 10 năm đóng BHXH ở Việt Nam và 5 năm đóng BHXH ở Hàn Quốc. Ông C. yêu cầu hưởng lương hưu từ 1-3-2029 khi 62 tuổi. Thời gian đóng BHXH để xét điều kiện hưởng lương hưu của ông C. là tổng thời gian tham gia BHXH ở Việt Nam và Hàn Quốc, tức bằng 10 năm + 5 năm = 15 năm, ông C. đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Mức hưởng lương hưu tại Việt Nam được tính dựa trên thời gian người lao động đóng BHXH tại Việt Nam. Tỉ lệ hưởng lương hưu của ông C được tính bằng 10 năm x 2,25% = 22,5%. Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho 10 năm đóng tại Việt Nam sẽ được tính theo quy định tại Điều 72 của Luật BHXH.

Ngoài mức lương hưu theo quy định của Luật BHXH Việt Nam, ông C. còn được hưởng chế độ hưu trí đối với thời gian đóng BHXH (5 năm) tại Hàn Quốc, theo quy định của pháp luật Hàn Quốc.

Ngày 14-12-2021, Hiệp định song phương về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được ký kết. Theo Hiệp định, người lao động là công dân Việt Nam và Hàn Quốc chỉ có nghĩa vụ đóng BHXH tại một nước. Thời gian đóng BHXH sẽ được hai bên công nhận lẫn nhau. Thời gian tham gia BHXH của người lao động là công dân Việt Nam và công dân Hàn Quốc sẽ được tính là tổng thời gian mà người đó đã tham gia đóng ở cả Việt Nam và Hàn Quốc. Căn cứ vào tổng thời gian này, quỹ BHXH Việt Nam và Quỹ Hưu trí quốc gia Hàn Quốc sẽ xét cho người lao động được hưởng chế độ lương hưu. Mức hưởng chế độ của người lao động khi về hưu sẽ căn cứ vào thời gian và mức đóng mà người lao động đã đóng. Công thức tính được quy định theo luật pháp của mỗi nước.