Thời sự

Từ ngày 10-12, khách mua vé tham quan Vịnh Hạ Long cần cung cấp đủ thông tin nhận diện

Tr.Đức

(NLĐO)- Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 10-12, phấn đấu đến 1-1-2026 hoàn thiện việc thu thập dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bán vé

Ngày 8-12, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức cuộc họp về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý bán vé tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long.

Thông tin cần cung cấp khi mua vé Vịnh Hạ Long từ ngày 10 - 12 - Ảnh 1.

Khi thực hiện mua vé tham quan, cần cung cấp đầy đủ các thông tin để nhận diện, xác thực thông tin cá nhân du khách

Theo đó, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi thực hiện mua vé tham quan cung cấp đầy đủ các thông tin để nhận diện, xác thực thông tin cá nhân du khách tham quan du lịch Vịnh Hạ Long.

Cụ thể, đối với khách Việt Nam, cung cấp thông tin căn cước công dân; mã định danh cá nhân nếu công dân chưa đủ tuổi được cấp căn cước công dân.

Đối với khách quốc tế, cung cấp thông tin hộ chiếu, quốc tịch. Đối với trường hợp khách là trẻ em hoặc người chưa đủ điều kiện cấp giấy tờ thì cần cung cấp thông tin người giám hộ hoặc người bảo lãnh gồm họ tên, số thẻ căn cước/hộ chiếu và số điện thoại liên hệ để đối chiếu.

Các thông tin chứng minh trên cung cấp cho nhân viên bán vé, nhân viên kiểm soát của Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Các thông tin này chỉ được sử dụng với mục đích quản lý hoạt động tham quan du lịch trên Vịnh Hạ Long theo quy định hiện hành; được bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của du khách. Hiện, khi tham quan Vịnh Hạ Long, du khách chỉ phải cung cấp tên, tuổi, giới tính và quốc tịch.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã thảo luận về cách thức triển khai, lộ trình thực hiện. Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử đề nghị các đơn vị gửi thông tin, thông báo đến các đơn vị doanh nghiệp, đối tác; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 10-12, phấn đấu đến 1-1-2026 hoàn thiện việc thu thập dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bán vé.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tham quan du lịch trên Vịnh Hạ Long, đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách, đồng thời từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ công tác chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử.

(NLĐO)- Tất cả các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long tự nguyện và cam kết lắp đặt thiết bị liên lạc AIS xong trước ngày 15-8.

vịnh Hạ Long di sản thế giới tham quan cung cấp thông tin nhận diện
