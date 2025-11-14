HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Từ nghề nuôi hàu truyền thống thành thương hiệu du lịch

ĐINH HÙNG

(NLĐO) - Hàu sữa Long Sơn được coi là đặc sản riêng của khu vực này, cung cấp cho thị trường cả nước

Nhờ tận dụng lợi thế tự nhiên vùng cửa biển, nghề nuôi hàu ở xã Long Sơn, TP HCM đã phát triển mạnh, không chỉ giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, nâng cao thu nhập mà còn mở ra hướng đi mới cho kinh tế biển.

"Vương quốc" hàu

Nếu như con nghêu xuất hiện nhiều ở cửa sông ven biển Phước Tỉnh, Phước Hải, vùng biển Cần Giờ thì ở khu vực cửa sông Chà Và, sông Dinh là vùng nuôi hàu nhiều nhất.

Từ trên cầu Chà Và nhìn xuống, hai bên bờ sông có hàng trăm chiếc bè gỗ, bè tre nuôi hàu nằm san sát nhau, nối dài xa tít. Nhờ vị trí gần biển, nồng độ muối phù hợp, tập trung nhiều sinh vật phù du, là nguồn thức ăn tự nhiên, giàu dinh dưỡng nên hàu ở Long Sơn có vị ngọt đậm, giá trị dinh dưỡng cao, được tiêu thụ khắp nơi và rất được ưa chuộng.

Từ nghề nuôi truyền thống trở thành thương hiệu du lịch - Ảnh 1.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, phụ trách kinh doanh Hợp tác xã Thủy sản Như Ý Long Sơn, mỗi ngày hợp tác xã thu mua hơn 300 kg hàu tươi để phục vụ du khách.

Với khoảng 1.500 m2 diện tích bè, thả hơn 50.000 miếng thể nuôi hàu Thái Bình Dương (hay còn gọi là hàu sữa), ông Nguyễn Công Thức, thôn 2, xã Long Sơn, chia sẻ vùng nước ở đây không có loài thủy sản nào thích hợp hơn con hàu.

Cầm trên tay dây hàu sữa trọng lượng khoảng 5 kg sắp đến ngày thu hoạch, ông Thức cho biết vụ này thu hoạch khoảng 20 - 25 tấn hàu vỏ. Hiện nay, thương lái thu mua 25.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 40% tổng doanh thu.

Từ nghề nuôi truyền thống trở thành thương hiệu du lịch - Ảnh 2.

Hai bên sông Chà Và nhìn từ trên cao.

Có hàng chục năm gắn bó với nghề nuôi hàu, trước đây ông Thức từng nuôi hàu lá, 5 năm trở lại đây chuyển qua nuôi hàu sữa, vì thời gian nuôi ngắn, chừng 5 - 6 tháng thì thu hoạch. "Nuôi hàu chi phí bỏ ra không lớn, kỹ thuật đơn giản, chủ yếu bỏ công lao động chăm sóc, đầu ra và giá cả khá ổn định do được hợp tác xã thu mua nên người nuôi yên tâm sản xuất. Ngoài ra, mô hình nuôi hàu còn tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng" - ông Thức nói.

Cách đó không xa, tại bè nổi nuôi hàu của bà Lưu Thị Bích Duyên, ở thôn 9, cũng bước vào kỳ thu hoạch. Theo tính toán của bà Duyên, với hơn 1.000 m2 bè nuôi, gia đình bà thu hoạch khoảng 12 tấn hàu vỏ, lợi nhuận cao gấp 4 - 5 lần so với vốn đầu tư ban đầu.

Góp phần phát triển du lịch

Theo lãnh đạo xã Long Sơn, từ những năm 1990, một số người dân bắt đầu nuôi thủy sản bằng lồng bè, trong đó phần lớn là hàu. Nghề nuôi ngày càng phát triển, cộng với phong cảnh sơn thủy hữu tình đã góp phần phát triển du lịch tại vùng đất này. Trong đó, tham quan và thưởng thức những con hàu sữa được du khách rất ưa chuộng.

Từ nghề nuôi truyền thống trở thành thương hiệu du lịch - Ảnh 3.

Nghề nuôi hàu đã tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn xã Long Sơn.

Hiện nay, hàu sữa Long Sơn được coi là đặc sản riêng của khu vực này, cung cấp cho thị trường cả nước. Hàu Long Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận bảo hộ tại Quyết định 36447/QĐ-SHTT vào tháng 6-2016.

Hợp tác xã Thủy sản Như Ý Long Sơn đang cùng 17 hộ nông dân liên kết nuôi thủy sản trên sông Chà Và, chủ yếu là nuôi hàu, với tổng diện tích bè hơn 15.000 m2. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, hợp tác xã đã đầu tư nhà hàng nổi "Làng bè Như Ý" phục vụ du khách những món chế biến từ hàu, từ hải sản và kết hợp tham quan các mô hình nuôi trồng thủy sản trên sông.

Từ nghề nuôi truyền thống trở thành thương hiệu du lịch - Ảnh 4.

Ông Hồ Sỹ Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn, cho hay nghề nuôi hàu truyền thống đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho người dân Long Sơn. Với lợi thế tự nhiên sẵn có, được quy hoạch phù hợp, được hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng thương hiệu, hàu Long Sơn hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm đặc trưng, góp phần thúc đẩy kinh tế biển và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Nghề nuôi hải sản trong lồng bè ở Long Sơn bắt đầu từ những năm cuối của thập niên 1990. Hơn 35 năm hình thành và phát triển, Long Sơn hiện có hơn 120 cơ sở nuôi lồng bè trên sông. Nuôi hàu treo trên bè vốn đầu tư không nhiều, không phải cung cấp thức ăn. Cũng như các loài nhuyễn thể khác, hàu sử dụng thức ăn bằng phương pháp lọc góp phần làm sạch môi trường nước.

Từ nghề nuôi truyền thống trở thành thương hiệu du lịch - Ảnh 5.

 

