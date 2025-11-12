HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Những máy dệt nhuốm màu thời gian

HỒ MINH TRÍ

(NLĐO) - Những máy dệt cũ kỹ vẫn chạy, nhưng không còn tiếng lao xao của người làm

Giữa những con đường quanh co ở phường Bảy Hiền (trước là quận Tân Bình, TP HCM) tiếng dập nhịp nhàng quen thuộc của máy dệt vẫn còn vang lên. Ít ai biết rằng, nơi từng được mệnh danh là "vựa vải của Sài Gòn" nay chỉ còn vài gia đình giữ nghề.

Khung cửi cuối của làng nghề xưa

Một trong số ít hộ còn bám trụ với nghề là bà Trương Thị Hồng với xưởng dệt nhỏ nằm trên đường Nguyễn Bá Tòng. Căn nhà chỉ hơn hai chục mét vuông, trừ gian trước và gác trên để sinh hoạt, còn lại giữa nhà là bốn máy dệt thoi đã nhuốm màu thời gian, cạnh ngay đó là bếp và bàn ăn.

Giữa cái ồn ào của phố thị, tiếng dập máy vẫn đều đặn - thứ âm thanh từng là nhịp sống của cả khu xóm nhộn nhịp, nay đã trở nên hiếm hoi. "Này là con thoi. Bỏ suốt chỉ vô con thoi, xong bỏ vô máy nó đánh qua lại thì ra vải" - bà Hồng vừa nói vừa chỉ tay về phía khung dệt.

Những máy dệt nhuốm màu thời gian - Ảnh 1.

Bà Hồng, hơn 60 tuổi vẫn cần mẫn bên máy quấn sợi, chuẩn bị suốt chỉ gắn vào thoi để dệt vải.

Loại vải xưởng làm hiện nay chủ yếu là vải lót, sản phẩm tiêu thụ cho các cơ sở may đồ tang hoặc lót bên trong quần, áo khoác. "Hàng bây giờ nó khác ngày xưa. Vải làm ra ngày xưa là để may áo dài, áo sơ mi. Giờ người ta đặt hàng, mình làm gia công, có hàng thì làm" - bà Hồng chậm rãi kể.

Máy dệt đã hơn 40 năm tuổi, khổ dài gần hai mét. Trung bình mỗi ngày, xưởng dệt được khoảng 25 - 30m vải, tùy đơn hàng. Một ngày làm việc bắt đầu từ 6 giờ đến 19 giờ, trưa nghỉ tầm một tiếng cho máy nguội. Âm thanh quen thuộc ấy đã trở thành một phần đời sống của bà Hồng - đều đặn, cần mẫn, lặp lại suốt mấy chục năm.

"Giờ người ta làm máy móc công nghệ không à. Cái này làm không có ăn, ai mà làm. Mấy chục năm trước, nhiều hộ quanh đây từng sống được nhờ nghề, nay đã nghỉ hết. Người già thì bệnh mất hết rồi. Còn ai nữa đâu mà làm…" - bà Hồng cười, giọng có chút xót xa.

Những máy dệt nhuốm màu thời gian - Ảnh 2.

Những con thoi gỗ và suốt chỉ - "trái tim" của khung dệt thoi, được xếp ngay ngắn, chuẩn bị thay vào máy.

Gia đình bà Hồng quê gốc Quảng Nam, theo cha mẹ vào Nam lập nghiệp từ năm 1960. Ba đời gắn bó với nghề dệt - nghề vừa nuôi sống, vừa neo giữ một phần ký ức quê. Giữa lòng thành phố, bà vẫn giữ nếp cũ: Sáng vào máy, chiều ra vải, tối kiểm sợi cho ngày hôm sau.

Cả đời gắn bó với khung cửi, bà Hồng vẫn sống độc thân và ở cùng anh em. Trong căn nhà nhỏ, tiếng dập máy vẫn vang đều, hòa lẫn tiếng xe ngoài phố.

Một thời vàng son

Thời hoàng kim của Bảy Hiền đã lùi xa. Độ 40 năm trước, nơi đây từng là khu dệt sầm uất nhất Sài Gòn. Khu vực ngã tư Bảy Hiền (gần Bệnh viện Thống Nhất) cho đến chợ Ông Tạ, chợ Phạm Văn Hai ngày đêm đều rộn ràng tiếng máy, tiếng thoi gõ nhịp.

Những máy dệt nhuốm màu thời gian - Ảnh 3.

Chiếc máy dệt thoi - nơi những sợi chỉ được đan cài tỉ mỉ để hình thành từng thước vải.

Bây giờ, giữa hàng ngàn mái nhà nhưng chẳng còn mấy người giữ nghề. Sự mai một của nghề không khó lý giải: Giá sợi tăng, hàng công nghiệp và hàng nhập tràn vào khiến đầu ra thu hẹp. Công nghệ phát triển tạo ra năng suất cao, máy móc cũ hiệu suất kém, trong khi lợi nhuận chẳng được bao nhiêu. Phần lớn thợ dệt lành nghề đã lớn tuổi, không còn đủ sức bám nghề.

"Trẻ giờ đi làm công ty có máy lạnh mát mẻ, chiều về còn có thời gian đi chơi. Làm nghề này cực, đâu có thời gian mà nghỉ ngơi" - bà Hồng nói. Khi được hỏi về người nối nghiệp, bà Hồng chỉ tay sang người em trai là anh Trương Mậu Đông đang miệt mài trong xưởng: "Đó, hết rồi đó. Giờ trẻ nó đâu có thèm làm mấy này". Trong lời bà, cái "hết rồi đó" có lẽ là sự buông xuôi theo dòng chảy thời đại, khép lại của một giai đoạn nghề từng hưng thịnh.

Những máy dệt cũ kỹ vẫn chạy, nhưng không còn tiếng lao xao của người làm. Vải Bảy Hiền không còn vang danh như xưa, nhưng trong vài căn nhà nhỏ vẫn còn những người thợ già bền bỉ dệt từng tấm vải mộc như giữ lại một mảnh ký ức của TP HCM.

Những máy dệt nhuốm màu thời gian - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Xào xạc xóm chổi đót

Xào xạc xóm chổi đót

(NLĐO) - Làm chổi đót không đơn giản, tùy loại chổi, nơi làm mà trải qua nhiều công đoạn

"Sống dậy" nghề đan lát của người Châu Ro xưa

(NLĐO) - Người Châu Ro xưa khá nổi tiếng với nghề đan lát bằng mây, tre, nứa để phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày

Thương hiệu nổi tiếng hơn 60 năm giữa lòng quê TP HCM

(NLĐO) - Qua từng thế hệ, những bí quyết làm bánh được gìn giữ, tôn vinh, tạo nên thương hiệu nổi tiếng hơn 60 năm qua

TP HCM làng nghề Nghề dệt Bảy Hiền khung cửi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo