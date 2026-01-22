Ngày 22-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa làm việc, lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô có hành vi dừng xe không đúng quy định trên đường phố, gây bức xúc trong dư luận.

Ô tô do tài xế Nguyễn Bá S. điều khiển dừng giữa đường Nguyễn Trung Tín (phường Quy Nhơn Nam) vào tối 16-1.

Trước đó, vào trưa 21-1, fanpage của Cục CSGT (Bộ Công an) đăng tải clip và thông tin phản ánh về một trường hợp dừng, đỗ ô tô giữa đường Nguyễn Trung Tín, thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Theo nội dung phản ánh, hành vi dừng xe tùy tiện này được người dân ghi lại và gửi qua ứng dụng VNeTraffic. Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi thiếu ý thức của tài xế, cho rằng việc dừng, đỗ ô tô giữa lòng đường tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, dễ dẫn đến tai nạn.

Liên quan đến vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết sau khi nhận được chỉ đạo từ Cục CSGT, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người và phương tiện vi phạm.

Cụ thể, hành vi trên xảy ra vào lúc 23 giờ 49 phút ngày 16-1, trước một quán nhậu trên đường Nguyễn Trung Tín (phường Quy Nhơn Nam). Phương tiện vi phạm là ô tô mang biển kiểm soát 77A-371.xx, do tài xế Nguyễn Bá S. (SN 1997, trú phường Quy Nhơn) điều khiển.

Ngày 20-1, qua làm việc với lực lượng CSGT, tài xế này đã thừa nhận hành vi vi phạm và bị lập biên bản về lỗi dừng xe không sát theo lề đường phía bên phải theo chiều đi, vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 6, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi này, người điều khiển phương tiện bị xử phạt số tiền 700.000 đồng.