Văn hóa - Văn nghệ

Tủ sách nhỏ mở ước mơ lớn

KIM NGÂN

Những tủ sách cộng đồng đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc, mang tri thức đến học sinh và người dân ở vùng sâu, vùng xa

Từ ngày 15-7 đến 15-8, Alpha Books đã phối hợp cùng các thương hiệu sách Omega Plus, Gamma, Einstein Books, Medinsights và Sống triển khai dự án xã hội "Hỗ trợ xây dựng 100 tủ sách trên khắp cả nước".

Gieo mầm tri thức

Hai dự án "Hỗ trợ xây dựng 100 tủ sách trên khắp cả nước" và "Sách trao em" đã và đang mang tri thức đến mọi miền đất nước, qua đó gieo mầm khát vọng, nuôi dưỡng văn hóa đọc bền vững. Các tủ sách sẽ được đặt tại nhiều địa điểm khác nhau, từ điểm trường vùng sâu, thư viện địa phương đến khu dân cư hoặc văn phòng làm việc.

"Chúng tôi tin rằng một tủ sách nhỏ có thể mở ra những ước mơ lớn. Mỗi cá nhân đều có thể góp phần mang sách đến với cộng đồng, để tủ sách không chỉ cất giữ tri thức mà còn khơi dậy cảm hứng, thói quen và tinh thần học tập suốt đời" - bà Tạ Liên Hương, Giám đốc điều hành Alpha Books, nói.

Tủ sách nhỏ mở ước mơ lớn - Ảnh 1.

Hoạt động quảng bá của chương trình “Sách trao em”. (Ảnh do Ban Tổ chức cung cấp)

Theo ban tổ chức, đến nay dự án đã xây dựng được hơn 100 tủ sách với số lượng 100 - 400 cuốn sách/tủ sách. Các đầu sách mới được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp nhiều nhóm độc giả như học sinh, sinh viên, người lao động, doanh nhân và bạn đọc đại chúng.

Chương trình kỳ vọng hình thành một mạng lưới tủ sách cộng đồng rộng khắp, tạo nên không gian đọc ý nghĩa và lan tỏa tinh thần học tập, khơi nguồn cảm hứng đọc sách, đóng góp tích cực vào việc phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Từ tháng 7-2025, chương trình "Sách trao em" do nền tảng sách điện tử Bookas phát động đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng. Hàng ngàn cuốn sách cũ trao tặng trẻ em khó khăn trên cả nước đã giúp chương trình trở thành hoạt động thường xuyên, không thời hạn, cam kết gieo tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ em Việt Nam.

Với thông điệp "Chung tay viết nên giấc mơ tri thức - Mỗi cuốn sách trao đi là hạt giống yêu thương", chương trình kêu gọi quyên góp sách đã đọc, truyện thiếu nhi và đồ dùng học tập để tặng học sinh vùng sâu, vùng xa, những nơi còn thiếu thốn hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch sách điện tử Bookas, cho biết chương trình ra đời từ những chuyến đi thực tế đến vùng quê nghèo, nơi trẻ em thiếu thốn sách vở, tài liệu đọc thêm. "Chúng tôi mong muốn duy trì "Sách trao em" hằng năm để khuyến khích thói quen đọc, lan tỏa tri thức và tri ân tấm lòng nhân ái của bạn đọc" - ông Dũng chia sẻ.

Theo ban tổ chức, toàn bộ sách quyên góp sẽ được tiếp nhận, phân loại và chuyển đến thư viện, điểm trường. Đặc biệt, Bookas sẽ gửi tặng lại sách miễn phí cho người tham gia như lời tri ân.

Xây dựng văn hóa đọc bền vững

Thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng xuất bản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, nhiều nhà xuất bản và đơn vị phát hành đã tích cực triển khai các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Chị Đào Mai Ly, Trưởng Phòng Truyền thông Nhà Xuất bản Trẻ, cho biết nhiều năm qua, nhà xuất bản đều đặn tổ chức các hoạt động nhằm đưa văn hóa đọc ra cộng đồng như giao lưu sách mới, gặp gỡ tác giả, dịch giả, hoạt động đọc miễn phí… Ngoài ra, mỗi năm đều có chương trình trao tặng học bổng Sơn Nam, tặng tủ sách cho Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM…

Tủ sách nhỏ mở ước mơ lớn - Ảnh 2.

Một trong những tủ sách cộng đồng do Alpha Books hỗ trợ. (Ảnh: ALPHA BOOKS)

"Mỗi năm đơn vị tổ chức hàng chục sự kiện khuyến đọc lớn nhỏ. Đặc biệt có thể kể đến như chương trình "Đọc sách cùng tôi" được tổ chức hằng tháng với ý tưởng tạo sự thoải mái cho người đọc trải nghiệm nhiều loại sách đa dạng" - chị Mai Ly thông tin.

Chương trình "Sách trao em" đã tổ chức trao tặng định kỳ (mỗi quý hoặc vào các dịp đặc biệt như Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, tổng kết năm học) dựa trên lượng sách và quỹ quyên góp được.

Những chuyển động tích cực từ các dự án tủ sách, hoạt động giao lưu, giới thiệu sách và sự chung tay của cộng đồng đang thắp lên niềm hy vọng về một môi trường đọc lành mạnh - nơi tri thức được sẻ chia và lan tỏa, góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc và xây dựng xã hội học tập bền vững. 

Đồng hành chương trình "Sách trao em" với vai trò đại sứ truyền thông, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh bày tỏ: "Mỗi cuốn sách trao đi chính là một hạt giống yêu thương, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và ước mơ của trẻ nhỏ. Đây là hành động ý nghĩa cần được nhân rộng".


