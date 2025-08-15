HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Từ Seoul, Gia Lai mở đường thành trung tâm logistics Tây Nguyên

Đức Anh

(NLĐO) - Tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc tại Seoul, tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn với hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực.

Tăng cường hợp tác chiến lược với đối tác Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc, ngày 12-8 tại thủ đô Seoul đã diễn ra Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok, lãnh đạo cấp cao hai nước cùng hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc, tạo không gian kết nối sâu rộng giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Từ Seoul, Gia Lai mở đường thành trung tâm logistics Tây Nguyên- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh TTXVN

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dẫn đầu, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp chủ lực của tỉnh đã tham dự, thực hiện chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc từ ngày 10 đến 14-8-2025. Đây là chuyến công tác mang ý nghĩa chiến lược, nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Gia Lai, đồng thời tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút nguồn vốn chất lượng cao.

Ngay tại diễn đàn, Gia Lai đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) quan trọng. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ đã ký kết với Công ty Eric C&C (Hàn Quốc) thỏa thuận hợp tác phát triển cảng tự động, áp dụng giải pháp logistics thông minh và hạ tầng số phục vụ Cảng Phù Mỹ – một dự án hạ tầng chiến lược của tỉnh.

Tương tự, Công ty TNHH Việt Phúc ký kết với Công ty Midas Holding Co., Ltd về hợp tác phát triển hệ thống bảo quản trái cây, chế biến nông sản, chuỗi logistics lạnh và mở rộng hợp tác trên chuỗi giá trị nông nghiệp. Các thỏa thuận này không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn mở ra hướng đi mới cho việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến và vận chuyển hàng hóa của Gia Lai.

Gia Lai - điểm đến hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư Hàn Quốc

Song song với các hoạt động tại diễn đàn, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức và doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc. Cụ thể, ngày 13-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Busan (BCCI). 

Từ Seoul, Gia Lai mở đường thành trung tâm logistics Tây Nguyên- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo KOBC.

Chủ tịch BCCI Yang Jae-sang đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Gia Lai; đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cảng biển, logistics, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị thông minh.

Hai bên thống nhất thiết lập kênh trao đổi thường xuyên, xúc tiến các đoàn doanh nghiệp Busan sang khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai. Lãnh đạo BCCI cũng mời tỉnh Gia Lai và cộng đồng doanh nghiệp tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư do tổ chức này chủ trì trong thời gian tới.

Đáng chú ý, BCCI đánh giá cao tiềm năng kết nối logistics giữa cảng Busan và cảng biển Phù Mỹ, cùng Khu công nghiệp Phù Mỹ đang được Gia Lai tập trung đầu tư, coi đây là cơ hội để hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực vận tải biển, xuất nhập khẩu và phát triển chuỗi cung ứng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cùng đoàn cũng làm việc với Tổng Công ty Phát triển Hải dương Hàn Quốc (KOBC) và Cảng Busan – những đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực cảng biển, logistics, thương mại quốc tế và dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu. Đây là những cuộc tiếp xúc quan trọng, đặt nền tảng cho các dự án hợp tác quy mô lớn trong tương lai.

Khẳng định vị thế, mở rộng cơ hội hợp tác

Việc Gia Lai chủ động và hiệu quả trong các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc lần này đã khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của tỉnh trên bản đồ thu hút đầu tư quốc tế. Các thỏa thuận ký kết không chỉ tập trung vào lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, logistics, hạ tầng cảng biển mà còn hướng tới các ngành mới, gắn với xu hướng phát triển bền vững như năng lượng tái tạo và đô thị thông minh.

Từ Seoul, Gia Lai mở đường thành trung tâm logistics Tây Nguyên- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2 từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho BCCI.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai, chuyến công tác tại Hàn Quốc vừa qua của đoàn đã đạt nhiều mục tiêu quan trọng. Cụ thể, đoàn của tỉnh đã quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương; thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác Hàn Quốc; mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến và nguồn vốn chất lượng cao.

Với cam kết đồng hành của các tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc, Gia Lai kỳ vọng sẽ sớm hiện thực hóa các dự án hợp tác, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội, từng bước xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm logistics và chế biến nông sản của khu vực Tây Nguyên.

Tin liên quan

Gia Lai sẽ có "khu siêu đô thị" trên 201 ha, 17.200 tỉ đồng

Gia Lai sẽ có "khu siêu đô thị" trên 201 ha, 17.200 tỉ đồng

(NLĐO) - Tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư "khu siêu đô thị" sinh thái thông minh, hiện đại với tổng mức đầu tư trên 17.200 tỉ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức công bố xóa sạch lỗ

(NLĐO)- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức ghi nhận khoảng lợi nhuận sau thuế 870 tỉ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Sở Công Thương Gia Lai đưa hàng Việt lên ngôi

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

diễn đàn kinh tế việt nam kinh tế Việt Nam thỏa thuận hợp tác thủ đô Seoul Tổng Bí thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo