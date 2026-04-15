Thời sự

Từ vụ cô gái nhảy cầu, Công an Tây Ninh lần ra thủ đoạn lừa vay tiền online

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Từ cái chết của cô gái trẻ nghi bị lừa vay tiền online, Công an Tây Ninh vào cuộc điều tra, làm rõ thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Liên quan vụ việc xảy ra vào chiều 1-4, Công an phường Long An (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện dưới chân cầu Tân An (bắc qua sông Vàm Cỏ Tây) có nhiều vật dụng gồm xe tay ga, áo sơ mi, dép, 1 căn cước công dân và 1 giấy phép lái xe mang tên L.T.Y.N. (SN 2003, quê Vĩnh Long) nhưng không thấy người, lực lượng chức năng nghi đây có thể là vụ nhảy cầu tự tử.

Từ vụ cô gái nhảy cầu, Công an Tây Ninh lần ra thủ đoạn lừa vay tiền online - Ảnh 1.

Đoạn sông Vàm Cỏ Tây nơi tìm thấy thi thể N. Ảnh: MĐ

Lực lượng công an nhanh chóng xác minh nhân thân, làm việc với những người liên quan và tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên sông. Đến ngày 3-4, lực lượng chức năng phát hiện thi thể N. và tiến hành các thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý khám nghiệm tử thi nên thi thể nạn nhân được bàn giao cho người thân đưa về mai táng.

Trước nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân vay tiền qua app rồi bị các đối tượng lừa đảo đe dọa, dẫn đến nghĩ quẫn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tiến hành xác minh, truy vết.

Quá trình điều tra xác định đầu tháng 3-2026, N. mượn iPad của em gái sử dụng nhưng không may làm mất. Do áp lực phải bồi thường, N. nảy sinh ý định vay 30 triệu đồng trên mạng để mua iPad trả lại cho em.

Từ vụ cô gái nhảy cầu, Công an Tây Ninh lần ra thủ đoạn lừa vay tiền online - Ảnh 2.

Từ nhiều vụ lừa đảo trên mạng xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị Bộ Công an điều tra, triệt phá nhiều đường dây tinh vi. Ảnh: MĐ

Ngày 31-3, N. truy cập hai website "crredit-homeee.pages.dev" và "vay.crredit-homecre.com" để đăng ký vay tiền. Sau đó, một tài khoản Zalo tên "Tấn Đức" kết bạn, tự xưng là nhân viên tư vấn cho vay và yêu cầu N. chuyển nhiều khoản phí để được giải ngân.

Do không có tiền, N. vay mượn bạn bè, người thân nhưng nói dối là cần tiền để bồi thường cho nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông. Bị các đối tượng liên tục dẫn dụ và thao túng tâm lý, từ khoản vay ban đầu 30 triệu đồng, N. đã chuyển cho chúng số tiền lớn hơn nhiều lần.

Khi nhận ra bị lừa, thay vì trình báo cơ quan công an, nạn nhân rơi vào tuyệt vọng và tìm đến cái chết.

Từ vụ cô gái nhảy cầu, Công an Tây Ninh lần ra thủ đoạn lừa vay tiền online - Ảnh 3.

Các đối tượng trong một vụ lừa đảo trên không gian mạng bị bắt. Ảnh: MĐ

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lập website giả mạo dịch vụ vay tiền online. Máy chủ đặt ở nước ngoài. Khi có người truy cập, chúng sử dụng tài khoản Zalo giả danh nhân viên tư vấn để tiếp cận, sau đó yêu cầu đóng các khoản phí như phí hồ sơ, phí bảo hiểm, phí nâng hạn mức, phí khắc phục lỗi hệ thống…

Ban đầu số tiền nhỏ nên nhiều người không nghi ngờ. Sau đó, chúng viện nhiều lý do như lỗi hệ thống, chưa nhận được phí và yêu cầu người vay chuyển tiền vào tài khoản mang tên Công ty TNHH TM V.M.L.I để "hoàn tất thủ tục rút tiền". Đến khi chuyển nhiều tiền mà không vay được, nạn nhân mới biết bị lừa.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Thượng tá Huỳnh Văn Quang Vũ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện 10 vụ phạm tội liên quan đến công nghệ thông tin, mạng xã hội và viễn thông; làm rõ 9 vụ, khởi tố 42 đối tượng.

Riêng trong quý I-2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận 3 tin báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng thiệt hại hơn 4 tỉ đồng; đã xác lập 2 chuyên án, làm rõ 2 vụ, khởi tố 20 đối tượng.

Ngoài thủ đoạn cho vay tiền online, các đối tượng còn giả danh giáo viên, cán bộ nhà trường gọi điện cho phụ huynh thông báo học sinh gặp tai nạn hoặc cần đóng gấp học phí, bảo hiểm, tiền mua sách… rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.



Khẩn trương tìm cô gái mất tích ở Tây Ninh

(NLĐO) – Người dân lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Long An, tỉnh Tây Ninh phát hiện một cô gái trẻ nhảy xuống dòng nước xiết.

(NLĐO) – Sau khi va chạm với xe máy khiến người phụ nữ ở Tây Ninh tử vong tại chỗ, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

(NLĐO) - Công an xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi nhấn nút chia sẻ

