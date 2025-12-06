Ngày 6-12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11-2025, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã trả lời báo chí các thông tin về việc thu hồi, đình chỉ lưu hành mỹ phẩm của Công ty MK Skincare.



Các cơ quan báo chí cũng đặt vấn đề nhiều sản phẩm được lưu hành và sử dụng trên thị trường trong một thời gian dài. Tuy nhiên, việc đình chỉ và thu hồi chỉ được thực hiện sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trả lời báo chí.

Trả lời vấn đề này, ông Vũ Mạnh Hà cho biết căn cứ Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare công bố, với lý do Công ty không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).



Để ngăn ngừa tình trạng các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội tiếp tục kinh doanh các sản phẩm đã bị thu hồi, đình chỉ lưu hành, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng tải nội dung liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi.

Về quản lý mỹ phẩm nói chung, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết hiện theo cơ chế "doanh nghiệp công bố sản phẩm - cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm". Cụ thể, doanh nghiệp thông báo với cơ quan nhà nước về việc đưa sản phẩm ra thị trường và phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai, tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm.

Cơ quan chức năng kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp sau công bố theo nguyên tắc quản lý rủi ro (kiểm tra xác suất), ưu tiên kiểm tra các doanh nghiệp và sản phẩm có nguy cơ cao.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cũng thông tin về công tác kiểm tra, thanh tra. Theo đó, cơ chế quản lý "doanh nghiệp công bố sản phẩm - cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm" được thực hiện theo đúng quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên.

Cơ chế này tương tự quy định quản lý của Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước phát triển; vừa bảo đảm hội nhập quốc tế, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp làm ăn chân chính, đưa sản phẩm chất lượng ra thị trường.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm không chỉ do Bộ Y tế thực hiện mà còn có sự tham gia của nhiều bộ ngành, địa phương. Trong đó, Bộ Y tế là cơ quan kết luận chất lượng mỹ phẩm trên phạm vi toàn quốc; lực lượng quản lý thị trường giám sát hoạt động kinh doanh; Hải quan quản lý thông quan, xuất nhập khẩu; UBND tỉnh, thành phố quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực mỹ phẩm; tham mưu Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm; sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng tăng chế tài xử phạt, bảo đảm tính răn đe đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.

Bộ Y tế cũng sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia phục vụ truy xuất nguồn gốc; tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, ngành trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và mỹ phẩm giả; siết chặt quản lý kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh, chồng của bà Phan Thị Mai (tức Mailisa) làm người đại diện pháp luật. Bà Phan Thị Mai được biết đến với hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa. Ngày 21-11 vừa qua, ông Khánh và bà Mai đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo điều tra bước đầu, từ 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán thông qua chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa, bà Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ. Mặt hàng này bị cơ quan điều tra xác định không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Bà Mai cùng một số người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong. Với quảng cáo sản xuất tại Hong Kong, các loại mỹ phẩm đã thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng ngàn tỉ đồng.