Nguyên nhân Ninh Dương Story dừng sự kiện

Cặp đôi không phải nghệ sĩ này đã quyết định hủy fan meeting sau khi sở VH TT TP HCM lên tiếng

Nguyên nhân được Ninh Dương Story chia sẻ là "sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn".

Vì vậy cặp đôi quyết định dừng tổ chức sự kiện đồng thời hướng dẫn chi tiết cách nhận tiền hoàn vé và tặng quà đến những người đã mua vé.

Ninh Dương Story chia sẻ rằng những ngày vừa rồi, chúng mình đã có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho sự kiện. Xuất phát từ ý tưởng ban đầu, chúng mình mong muốn mang tới một buổi gặp gỡ, giao lưu thật chỉn chu và hấp dẫn dành cho những người đã đồng hành, ủng hộ Ninh Dương trong gần hai năm qua.

"Ninh Dương và ekip BTC đã cố gắng chuẩn bị từ nội dung, quy mô sân khấu, các tiết mục trình diễn cho đến những phần quà đặc biệt, với mong muốn tạo nên một kỷ niệm thật ý nghĩa, vì dù sao đây cũng là TIM Building đầu tiên của chúng mình mà đúng không!

Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng mình rất buồn khi nhận thấy sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn.

Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có các bạn, những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực. Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện".

Buổi fan meeting của cặp đôi Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) trước đó khi công khai bán vé đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều người cho rằng, họ chỉ là một cặp đôi KOL, không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, tổ chức sự kiện quy mô lớn, bán vé như một concert là thiếu hợp lý.

Nhiều ý kiến cho rằng fan meeting có yếu tố thương mại, cần được quản lý chặt chẽ như các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và hơn nữa giá vé lên đến 2,8 triệu đồng/vé được cho khá đắt đỏ với 1 cặp đôi không phải nghệ sĩ nổi tiếng.

Không phải tự nhiên mà nhiều người ca thán "thời này ai cũng có thể thành người nổi tiếng" bởi đến những gương mặt không phải nghệ sĩ cũng có thể tổ chức fan meeting (tức có người hâm mộ).

Khi cặp đôi đồng giới này bán vé cho fan, nhiều người đã đặt câu hỏi "Vào xem gì khi họ không phải là một nghệ sĩ. Học hỏi được gì khi họ vẫn chưa có một tài năng cụ thể nào được thừa nhận. Và nếu là "truyền cảm hứng" thì họ sẽ lan tỏa điều gì?".

Bao câu hỏi đặt ra khiến cho sự kiện của cặp đôi này trở nên ồn ào. Việc nhiều người chấp nhận bỏ tiền mua vé vào dự fan meeting của cặp đôi này càng thấy rõ sự lệch lạc trong tư duy thần tượng của một bộ phận khán giả trẻ.

Những kiểu thần tượng lệch lạc

Nhiều học sinh thần tượng giang hồ mạng

Sau sự kiện đại lễ A50 và A80 của đất nước, chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp nổi đình đám như một ngôi sao hàng đầu. Không ít những cảm xúc "sướng đến chết", "sĩ đến hết đời" của không ít khán giả trẻ khi được nhìn, nắm tay với chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp.

Cũng không ít khoảnh khắc anh chiến sĩ có sắc vóc này thấy "phiền" trước sự rào đón quá cuồng nhiệt của nhiều người với mình. May mắn, chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp luôn đúng mực trong mọi động thái.

Tưởng thế là xong, nào ngờ mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện những chia sẻ "Nếu không có khán giả thì làm gì cái tên Lê Hoàng Hiệp nổi đình đám đến thế. Vậy mà chưa một lần Lê Hoàng Hiệp nói lời cảm ơn với công chúng. Vô ơn". Đến mức này thì một bộ phận khán giả trẻ đã trở nên quá quắt hoặc tư duy rõ ràng có vấn đề.

Giới trẻ không chỉ thần tượng những ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng, hiện nay, đã và đang xuất hiện hiện tượng giới trẻ thần tượng những đối tượng "giang hồ mạng".

Phần lớn những idol này đều có xuất thân bất hảo, xăm trổ đầy mình nhưng lại có những câu nói, hành động thể hiện, ra oai, xem thường pháp luật. Các đối tượng thường sản xuất, đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân những video, clip có nội dung vô bổ, nhảm nhí, cổ vũ bạo lực, thậm chí có những lời nói tục tĩu, kích động, tình dục…

Không hề phù hợp với lứa tuổi đang phát triển về tâm sinh lý của phần đông "khán giả". Có thể điểm qua một số cái tên như Khá "Bảnh", Huấn "Hoa Hồng", "thánh chửi" Dương Minh Tuyền, Quang "Rambo", Khánh Sky, Phú Lê…

Điều đáng lo ngại là các đối tượng trên lại được rất đông các bạn trẻ, học sinh đón nhận, tung hô như những vị "anh hùng", "thần tượng"… Hàng loạt đối tượng "giang hồ mạng" đã sở hữu những trang mạng xã hội Youtube, TikTok, Facebook… với hàng triệu lượt follow.

Nguy hiểm hơn là từ tính tò mò, xem để biết, để "bắt trend" nhiều bạn trẻ đã bắt chước lời nói, hành động sai lầm, lệch lạc nhưng lại được sự cổ vũ, tán thưởng từ bạn bè xung quanh và cảm thấy tự hào về chiến tích đó. Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc thần tượng một cá nhân, đặc biệt là những người nổi tiếng, không còn là điều xa lạ đối với giới trẻ.

Tuy nhiên, một thực trạng đang đặt ra nhiều lo ngại – đó là hiện tượng "thần tượng lệch chuẩn": khi giới trẻ dành sự ngưỡng mộ, tôn sùng cho những cá nhân có lối sống, hành vi đi ngược với các giá trị đạo đức, pháp luật và thuần phong mỹ tục.

Xu hướng thần tượng đến mê muội, cảm tính đang trở thành mối lo ngại về những hành vi lệch chuẩn của một bộ phận giới trẻ hiện nay.