HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Từ vụ Ninh Dương Story: Báo động kiểu "thần tượng" lệch lạc

Thùy Trang

(NLĐO) - Tối 18-9, buổi gặp thần tượng ồn ào đã được Ninh Dương Story thông báo hủy sau khi Sở VH TT TP HCM lên tiếng.

Nguyên nhân Ninh Dương Story dừng sự kiện

Từ vụ Ninh Dương Story: Báo động kiểu "thần tượng" lệch lạc - Ảnh 1.

Cặp đôi không phải nghệ sĩ này đã quyết định hủy fan meeting sau khi sở VH TT TP HCM lên tiếng

Nguyên nhân được Ninh Dương Story chia sẻ là "sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn". 

Vì vậy cặp đôi quyết định dừng tổ chức sự kiện đồng thời hướng dẫn chi tiết cách nhận tiền hoàn vé và tặng quà đến những người đã mua vé.

Ninh Dương Story chia sẻ rằng những ngày vừa rồi, chúng mình đã có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho sự kiện. Xuất phát từ ý tưởng ban đầu, chúng mình mong muốn mang tới một buổi gặp gỡ, giao lưu thật chỉn chu và hấp dẫn dành cho những người đã đồng hành, ủng hộ Ninh Dương trong gần hai năm qua. 

"Ninh Dương và ekip BTC đã cố gắng chuẩn bị từ nội dung, quy mô sân khấu, các tiết mục trình diễn cho đến những phần quà đặc biệt, với mong muốn tạo nên một kỷ niệm thật ý nghĩa, vì dù sao đây cũng là TIM Building đầu tiên của chúng mình mà đúng không! 

Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng mình rất buồn khi nhận thấy sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn. 

Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có các bạn, những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực. Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện".

Buổi fan meeting của cặp đôi Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) trước đó khi công khai bán vé đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. 

Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều người cho rằng, họ chỉ là một cặp đôi KOL, không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, tổ chức sự kiện quy mô lớn, bán vé như một concert là thiếu hợp lý. 

Nhiều ý kiến cho rằng fan meeting có yếu tố thương mại, cần được quản lý chặt chẽ như các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và hơn nữa giá vé lên đến 2,8 triệu đồng/vé được cho khá đắt đỏ với 1 cặp đôi không phải nghệ sĩ nổi tiếng.

Không phải tự nhiên mà nhiều người ca thán "thời này ai cũng có thể thành người nổi tiếng" bởi đến những gương mặt không phải nghệ sĩ cũng có thể tổ chức fan meeting (tức có người hâm mộ). 

Khi cặp đôi đồng giới này bán vé cho fan, nhiều người đã đặt câu hỏi "Vào xem gì khi họ không phải là một nghệ sĩ. Học hỏi được gì khi họ vẫn chưa có một tài năng cụ thể nào được thừa nhận. Và nếu là "truyền cảm hứng" thì họ sẽ lan tỏa điều gì?". 

Bao câu hỏi đặt ra khiến cho sự kiện của cặp đôi này trở nên ồn ào. Việc nhiều người chấp nhận bỏ tiền mua vé vào dự fan meeting của cặp đôi này càng thấy rõ sự lệch lạc trong tư duy thần tượng của một bộ phận khán giả trẻ.

Những kiểu thần tượng lệch lạc  

Từ vụ Ninh Dương Story: Báo động kiểu "thần tượng" lệch lạc - Ảnh 3.

Nhiều học sinh thần tượng giang hồ mạng

 Sau sự kiện đại lễ A50 và A80 của đất nước, chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp nổi đình đám như một ngôi sao hàng đầu. Không ít những cảm xúc "sướng đến chết", "sĩ đến hết đời" của không ít khán giả trẻ khi được nhìn, nắm tay với chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp. 

Cũng không ít khoảnh khắc anh chiến sĩ có sắc vóc này thấy "phiền" trước sự rào đón quá cuồng nhiệt của nhiều người với mình. May mắn, chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp luôn đúng mực trong mọi động thái. 

Tưởng thế là xong, nào ngờ mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện những chia sẻ "Nếu không có khán giả thì làm gì cái tên Lê Hoàng Hiệp nổi đình đám đến thế. Vậy mà chưa một lần Lê Hoàng Hiệp nói lời cảm ơn với công chúng. Vô ơn". Đến mức này thì một bộ phận khán giả trẻ đã trở nên quá quắt hoặc tư duy rõ ràng có vấn đề.

Giới trẻ không chỉ thần tượng những ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng, hiện nay, đã và đang xuất hiện hiện tượng giới trẻ thần tượng những đối tượng "giang hồ mạng". 

Phần lớn những idol này đều có xuất thân bất hảo, xăm trổ đầy mình nhưng lại có những câu nói, hành động thể hiện, ra oai, xem thường pháp luật. Các đối tượng thường sản xuất, đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân những video, clip có nội dung vô bổ, nhảm nhí, cổ vũ bạo lực, thậm chí có những lời nói tục tĩu, kích động, tình dục… 

Không hề phù hợp với lứa tuổi đang phát triển về tâm sinh lý của phần đông "khán giả". Có thể điểm qua một số cái tên như Khá "Bảnh", Huấn "Hoa Hồng", "thánh chửi" Dương Minh Tuyền, Quang "Rambo", Khánh Sky, Phú Lê… 

Điều đáng lo ngại là các đối tượng trên lại được rất đông các bạn trẻ, học sinh đón nhận, tung hô như những vị "anh hùng", "thần tượng"… Hàng loạt đối tượng "giang hồ mạng" đã sở hữu những trang mạng xã hội Youtube, TikTok, Facebook… với hàng triệu lượt follow. 

Nguy hiểm hơn là từ tính tò mò, xem để biết, để "bắt trend" nhiều bạn trẻ đã bắt chước lời nói, hành động sai lầm, lệch lạc nhưng lại được sự cổ vũ, tán thưởng từ bạn bè xung quanh và cảm thấy tự hào về chiến tích đó. Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc thần tượng một cá nhân, đặc biệt là những người nổi tiếng, không còn là điều xa lạ đối với giới trẻ. 

Tuy nhiên, một thực trạng đang đặt ra nhiều lo ngại – đó là hiện tượng "thần tượng lệch chuẩn": khi giới trẻ dành sự ngưỡng mộ, tôn sùng cho những cá nhân có lối sống, hành vi đi ngược với các giá trị đạo đức, pháp luật và thuần phong mỹ tục.

Xu hướng thần tượng đến mê muội, cảm tính đang trở thành mối lo ngại về những hành vi lệch chuẩn của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Tin liên quan

Thần tượng gây sốc khi kết hôn tuổi 26

Thần tượng gây sốc khi kết hôn tuổi 26

(NLĐO) – Nam ca sĩ, diễn viên Triệu Lỗi, 26 tuổi, gây sốc cho người hâm mộ khi đăng tải tin vui đã đăng ký kết hôn.

thần tượng thần tượng lệch lạc giới trẻ thần tượng lệch lạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo