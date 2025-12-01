HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Tuần mới của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư “thắng lớn” tuần này

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết, Song Ngư, Nhân Mã là các cung hoàng đạo may mắn nhất. Thiên Bình, Bảo Bình cần cẩn trọng.

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 1-12 đến ngày 7-12.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương sẽ thấy mọi việc tiến triển ổn định dù có nhiều nhiệm vụ phát sinh.

Trong công việc, tiến độ suôn sẻ nhưng cần tập trung xử lý tỉ mỉ và nên chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng.

Về tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ bất ngờ, nhưng hãy nhớ tiến tới từ tốn, không nên vội vàng.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Trong công việc, Kim Ngưu thể hiện xuất sắc, được cấp trên công nhận, có cơ hội thăng tiến hoặc nhận phần thưởng.

Tài chính của cung hoàng đạo này rất tốt, thu nhập và chi tiêu cân bằng, thích hợp để lập kế hoạch đầu tư hoặc tiết kiệm dài hạn.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử tuần này khá thuận lợi nhưng cần kiểm soát cảm xúc. Hãy tập trung hoàn thành các mục tiêu đã định ra và tận dụng khả năng giao tiếp tuyệt vời của mình.

Trong công việc, cung hoàng đạo này cần linh hoạt ứng phó với tình huống bất ngờ, đặc biệt khi làm việc nhóm.

Tình, tiền, sự nghiệp: Song Ngư “thắng lớn” tuần này - Ảnh 1.

Cung hoàng đạo Song Tử tuần này khá thuận lợi nhưng cần kiểm soát cảm xúc. Ảnh: thescramble.com

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Vận may của Cự Giải có sự biến động và thách thức. Do đó, Cự Giải cần giữ bình tĩnh và lý trí khi đưa ra quyết định.

Về tài chính, cần cảnh giác và lập ngân sách rõ ràng để kiểm soát chi tiêu.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Tuần này là cơ hội tốt để Sư Tử thể hiện khả năng lãnh đạo và chuyên môn.

Cung hoàng đạo này dễ dàng được công nhận trong các sự kiện xã hội, nhưng hãy luôn giữ khiêm tốn, tránh quá tự tin mà bỏ qua các chi tiết nhỏ.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Vận trình của Xử Nữ khá biến động, dễ đối mặt với cạnh tranh và thử thách. Chìa khóa là giữ bình tĩnh, lý trí và phân tích vấn đề kỹ lưỡng, tránh quyết định theo cảm xúc.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình gặp nhiều thách thức, dễ bị cản trở và gặp tình huống không như ý muốn.

Trong công việc, có thể xảy ra hiểu lầm với đồng nghiệp. Chuyện tình cảm cũng dễ xảy ra mâu thuẫn. Thêm nữa, tài chính khá eo hẹp do có thể có chi tiêu đột xuất.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp tuần này ổn định và trầm lắng. Dù hành động có phần chậm hơn, cung hoàng đạo này vẫn có thể tập trung hoàn thành tốt các mục tiêu.

Lời khuyên là cần kiên nhẫn trong mọi việc.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Vận trình Nhân Mã tuần này rất tốt và tràn đầy tiềm năng.

Tài chính là điểm sáng nhất. Thu nhập ổn định, chi tiêu có kiểm soát, có cơ hội kiếm thêm thu nhập.

Cung hoàng đạo này có cơ hội gặp gỡ đối tượng lý tưởng nhưng cần kiên nhẫn quan sát.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Ma Kết là cung hoàng đạo may mắn nhất về sự nghiệp trong tuần này. Hiệu suất và hành động của Ma Kết tăng tốc vượt trội, giúp cung hoàng đạo này dễ dàng thúc đẩy các dự án quan trọng.

Tài chính ổn định và có tiềm năng tăng trưởng.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Công việc của Bảo Bình dễ gặp thách thức và cản trở.

Tuy nhiên, tình cảm là điểm yếu nhất. Cung hoàng đạo này dễ cảm thấy cô đơn hoặc nảy sinh mâu thuẫn do giao tiếp kém.

Hơn nữa, tình hình tài chính cũng không tốt.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư là cung hoàng đạo may mắn nhất về tình cảm trong tuần này.

Không chỉ vậy, vận may tổng thể rất tốt. Hiệu suất làm việc cao, đặc biệt với các dự án cần sáng tạo hoặc hợp tác nhóm. Tài chính ổn định, thích hợp để lập kế hoạch dài hạn.


12 cung hoàng đạo cung hoàng đạo tuần này cung hoàng đạo tuần mới
