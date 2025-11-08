HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Cung hoàng đạo Sư Tử, Thiên Bình, Song Ngư sắp đón “bão” may mắn

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan, TDN)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Sư Tử, Thiên Bình và Song Ngư có năng lượng tổng thể sáng và tích cực nhất.

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan và trang TDN tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 10-11 đến ngày 16-11.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Trong sự nghiệp, Bạch Dương bước vào giai đoạn hoàn thiện các dự án trọng yếu. Chỉ cần Bạch Dương bám sát lịch trình và thực hiện theo kế hoạch đã có là sẽ vượt qua mọi rào cản.

Cung hoàng đạo này có khả năng có tài lộc bất ngờ.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Tuần này, áp lực công việc khá cao, Kim Ngưu có thể gặp phải thử thách hoặc buộc phải làm thêm giờ.

Về tình cảm, các mối quan hệ có phần căng thẳng do cung hoàng đạo này có xu hướng phòng vệ quá mức, sợ bị tổn thương lần nữa.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Tuần mới mang đến cho Song Tử vận may tươi sáng, đặc biệt nhờ vào các mối quan hệ xã giao và sự hợp tác. Cơ hội hợp tác tăng lên và tài chính duy trì ổn định.

Về sức khỏe, Song Tử cần chú ý đến hệ hô hấp và các vấn đề liên quan đến dị ứng.

Cung hoàng đạo Sư Tử, Thiên Bình, Song Ngư sắp đón “bão” may mắn - Ảnh 1.

Tuần từ ngày 10-11 đến ngày 16-11 mang đến cho Song Tử vận may tươi sáng, đặc biệt nhờ vào các mối quan hệ xã giao và sự hợp tác. Ảnh: Business Weekly

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Trong tuần từ ngày 10-11 đến 16-11, Cự Giải nên giảm bớt nhịp độ, tập trung vào việc nghỉ ngơi.

Về sự nghiệp, nhịp độ công việc chậm lại, phù hợp cho việc kiểm tra lại tiến độ và điều chỉnh chiến lược, thay vì hành động vội vàng.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Về sự nghiệp, đây là một tuần lễ rực rỡ của Sư Tử. Các dự án được đẩy nhanh tiến độ và đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ, nhận được lời khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp.

Tài chính cũng rất thuận lợi, cung hoàng đạo này có khả năng nhận được tiền thưởng hoặc các khoản thu nhập bất ngờ.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Về sự nghiệp, Xử Nữ cần ưu tiên kiểm tra danh sách công việc và chỉnh sửa quy trình để lấy lại hiệu suất cao nhất.

Thu nhập của cung hoàng đạo này ổn định và có thể có thêm những niềm vui nhỏ bất ngờ về tiền bạc.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình sẽ có tâm trạng tươi sáng và đón nhận vận may xã giao, nhân duyên cực kỳ tốt.

Không khí làm việc nhóm hài hòa, các dự án hợp tác tiến triển suôn sẻ. Cung hoàng đạo này đóng vai trò chủ chốt trong giao tiếp và điều phối, giúp nâng cao hiệu suất chung của đội nhóm.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp cần phải đặc biệt thận trọng vì dễ xuất hiện các biến số tiềm ẩn hoặc rủi ro bị hiểu lầm. Cung hoàng đạo này phải duy trì sự cảnh giác và không nên quá tin tưởng người khác. Sự bình tĩnh và mưu lược là chìa khóa để bảo vệ bản thân.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã sẽ đón nhận nguồn năng lượng ổn định và vui vẻ, tìm thấy cảm giác an toàn trong cuộc sống. Cung hoàng đạo này nhận được tài lộc bất ngờ.

Các dự án liên quan đến học tập, quốc tế có dấu hiệu nóng lên, rất thích hợp để lập kế hoạch cho năm tới hoặc các mục tiêu dài hạn.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Ma Kết có thể cảm thấy hơi mệt mỏi và có chút chán nản, thiếu đi động lực và sự nhiệt huyết, dễ rơi vào trạng thái phủ định bản thân.

Tài chính không có sự tăng trưởng rõ rệt nhưng cũng không có tổn thất lớn. Về sức khỏe, Ma Kết cần chú ý đến xương khớp, gân cốt.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình sẽ cảm thấy bị giới hạn và có sự kìm nén rõ rệt, dù là từ môi trường bên ngoài hay cảm xúc bên trong. Áp lực tại nơi làm việc khá lớn, các quy tắc và chế độ khiến cung hoàng đạo này khó lòng phát huy sự sáng tạo và tầm nhìn.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Công việc của Song Ngư gặt hái kết quả tốt, sự cống hiến lâu dài cuối cùng cũng thấy được thành tựu. Tài chính của cung hoàng đạo này cũng cực kỳ tốt.

Thêm nữa, đời sống tình cảm ổn định và hạnh phúc.


Các con giáp dễ "trắng tay" lúc này

Các con giáp dễ “trắng tay” lúc này

(NLĐO) – 5 con giáp Tý, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất có nguy cơ hao tài lớn nhất đang đối mặt với thử thách tài chính khắc nghiệt nhất năm.

Top 5 con giáp cần đặc biệt cẩn thận trong những tháng cuối năm 2025

(NLĐO) – Có 5 con giáp cần lưu tâm đến sức khỏe trong nửa cuối năm 2025. Tuổi Ngọ có nguy cơ bệnh nhỏ hóa lớn.

Nửa cuối năm 2025, 12 cung hoàng đạo nên làm gì để đón may mắn?

(NLĐO) – Nửa cuối 2025, Song Tử gặp nhiều cơ hội bất ngờ, Bảo Bình có những ý tưởng kiếm tiền độc đáo.

