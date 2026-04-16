Tang vật gồm 3 con chó bị trói mõm cùng nhiều dụng cụ nghi dùng để trộm chó do công an thu giữ.

Ngày 16-4, Công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý 2 thanh niên bị phát hiện mang theo nhiều dụng cụ dùng để trộm chó trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 15 cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đồng ruộng ở thôn Thượng Phong, xã Lệ Thủy, lực lượng công an phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai người gồm Nguyễn Như Q. (31 tuổi, trú thôn Uẩn Áo) và Nguyễn Văn H. (33 tuổi, trú thôn An Xá, cùng xã Lệ Thủy).

Chủ nhân vui mừng khi nhận lại chó bị trộm từ cơ quan công an.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ 3 con chó có tổng trọng lượng khoảng 49 kg, đều bị quấn băng keo ở mõm.

Hai người này còn mang theo 2 bình xịt hơi cay, 1 chai nhựa chứa bột ớt, 4 cuộn dây thép cùng một số tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận số chó trên được trộm cắp trên địa bàn xã Lệ Thủy, chở đi bán lấy tiền tiêu xài.