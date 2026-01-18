Tuần tra lúc rạng sáng, công an bắt giữ 3 đối tượng trộm 6 trái mít Thái

Ngày 18-1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Tân Quới vừa phát hiện 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 8-1, tổ công tác Công an xã Tân Quới tiến hành tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường trọng điểm của xã.

Công an xã Tân Quới bàn giao đối tượng T.V.B.N cho Công an xã Tân Lược



Khi đến đoạn đường trên Quốc lộ 54, lực lượng phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn đang chở 4 trái mít Thái nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, đối tượng T.V.B.N (SN 1972, ngụ Vĩnh Long) khai nhận 4 trái mít Thái vừa cắt trộm tại vườn của ông N.V.A ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

Công an xã đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an xã Tân Lược tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sau đó, tổ công tác tiếp tục tuần tra đến khoảng 2 giờ 25 phút cùng ngày phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy chở 2 trái mít. Tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra đã truy đuổi và khống chế 2 đối tượng trên.

Đối tượng T.V.T.V và T.N.Y trộm mít, bị công an phát hiện

Qua đấu tranh, đối tượng T.V.T.V (SN 2003) và T.N.Y (SN 2008, ngụ Đồng Tháp) khai nhận 2 trái mít trên trộm được của 2 hộ dân trên địa bàn xã Tân Lược.

Tổ công tác đã bàn giao V. và Y. cùng tang vật cho Công an xã Tân Lược để xử lý theo quy định.

Hiện nay, giá mít Thái tại Vĩnh Long và các tỉnh ĐBSCL tăng mạnh, vào khoảng 25.000-27.000 đồng/kg. Do đó, 1 trái mít có giá bán từ 200.000 – 500.000 đồng/trái.



