Tuần tra lúc rạng sáng, công an bắt giữ 3 đối tượng trộm 6 trái mít Thái

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tuần tra lúc rạng sáng, công an bắt giữ 3 đối tượng trộm 6 trái mít Thái

Ca Linh

(NLĐO) - Trong một đêm tuần tra, Công an xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long phát hiện và xử lý 2 vụ trộm cắp mít Thái, khi giá loại trái cây này đang tăng mạnh

Ngày 18-1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Tân Quới vừa phát hiện 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 8-1, tổ công tác Công an xã Tân Quới tiến hành tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường trọng điểm của xã.

Công an Vĩnh Long Truy đuổi đối tượng trộm mít Trong đêm - Ảnh 1.

Công an xã Tân Quới bàn giao đối tượng T.V.B.N cho Công an xã Tân Lược

Khi đến đoạn đường trên Quốc lộ 54, lực lượng phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn đang chở 4 trái mít Thái nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, đối tượng T.V.B.N (SN 1972, ngụ Vĩnh Long) khai nhận 4 trái mít Thái vừa cắt trộm tại vườn của ông N.V.A ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

Công an xã đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an xã Tân Lược tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sau đó, tổ công tác tiếp tục tuần tra đến khoảng 2 giờ 25 phút cùng ngày phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy chở 2 trái mít. Tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra đã truy đuổi và khống chế 2 đối tượng trên.

Công an Vĩnh Long Truy đuổi đối tượng trộm mít Trong đêm - Ảnh 2.

Đối tượng T.V.T.V và T.N.Y trộm mít, bị công an phát hiện

Qua đấu tranh, đối tượng T.V.T.V (SN 2003) và T.N.Y (SN 2008, ngụ Đồng Tháp) khai nhận 2 trái mít trên trộm được của 2 hộ dân trên địa bàn xã Tân Lược.

Tổ công tác đã bàn giao V. và Y. cùng tang vật cho Công an xã Tân Lược để xử lý theo quy định.

Hiện nay, giá mít Thái tại Vĩnh Long và các tỉnh ĐBSCL tăng mạnh, vào khoảng 25.000-27.000 đồng/kg. Do đó, 1 trái mít có giá bán từ 200.000 – 500.000 đồng/trái.


Tin liên quan

Bắt khẩn cấp thanh niên chuyên trộm vặt, đi nhờ ôtô để qua mắt công an

Bắt khẩn cấp thanh niên chuyên trộm vặt, đi nhờ ôtô để qua mắt công an

(NLĐO) – Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng xác định thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm tinh vi trên địa bàn là một thanh niên 17 tuổi.

Cuối năm, trộm vặt lộng hành

Ngoài đột nhập lấy cắp tài sản, "đạo chích" còn rảo quanh các xóm làng, nhà vườn trộm gà, trái cây, mai kiểng...

Trộm vặt tràn lan

Không chấn động như các vụ cướp giật, hàng loạt vụ mất cắp vặt diễn ra khắp nơi ở TP HCM đang gây nghi ngờ, lo lắng trong dư luận

trộm cắp tài sản mít Thái Vĩnh Long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo