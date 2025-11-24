HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Túi vàng ‘đi lạc’ trong đồ cứu trợ và cái kết ấm lòng

B.Vân

(NLĐO) - Thấy túi vàng trong mớ quần áo cũ, một phụ nữ ở Đà Nẵng đã đăng thông tin trên mạng và tìm được chủ nhân để trả lại

Chiều 24-11, chị Phan Thị Mỹ Liên (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) cho biết đã tìm được chủ nhân số trang sức vô tình rơi ra từ bao quần áo cũ chị gom gửi vào vùng lũ Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 22-11, chị Liên bắt đầu phân loại quần áo để kịp chuyển đi cứu trợ. Sáng 24-11, trong lúc cùng mọi người sắp xếp từng bao đồ, một túi nhỏ bất ngờ rơi xuống. Bên trong là nhẫn vàng, bông tai và vàng thẻ. 

Túi vàng ‘ đi lạc ’ trong đồ cứu trợ Đà Nẵng và cái kết ấm lòng - Ảnh 1.

Chị Liên và túi vàng mà chủ nhân "bỏ quên" trong bao đồ cũ gửi vùng lũ

"Cầm túi vàng trên tay mà tôi run cả người. Việc đầu tiên tôi nghĩ là phải tìm cách trả lại ngay cho người bỏ quên" - chị Liên kể.

Ngay sau đó, chị quay video đăng lên mạng xã hội thông báo sự việc, chỉ hé lộ hình ảnh đôi nhẫn và yêu cầu người đến nhận phải mô tả chính xác các món trang sức còn lại. Bài đăng nhanh chóng lan rộng. 

Túi vàng ‘ đi lạc ’ trong đồ cứu trợ Đà Nẵng và cái kết ấm lòng - Ảnh 2.

Toàn bộ số vàng, trang sức trong túi được chị Liên trao trả lại cho chủ nhân

Chưa đầy một giờ sau, chị C. (cùng trú phường Hòa Xuân) tìm đến và cung cấp hình ảnh, mô tả đúng số vàng đã bỏ quên. Mọi người đối chiếu và xác nhận toàn bộ tài sản trùng khớp trước khi trao trả.

"Chị ấy mừng phát khóc. Ai cũng vui vì số vàng trở về đúng người. Chị C. giải thích do vội gom đồ quyên góp nên không nhớ vàng còn để trong túi" - chị Liên cho hay.

Nhiều ngày qua, các hội, nhóm từ thiện ở TP Đà Nẵng đã kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm để gửi đến đồng bào vùng lũ Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Hàng trăm chuyến hàng cứu trợ đã đến và trao tận tay cho bà con vùng lũ.

