Chùm ảnh: Làm việc ngày đêm mong sớm khắc phục điện cho người dân vùng lũ

Đến 6 giờ 30 ngày 23-11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho 1.061.858 khách hàng, đạt 89,15% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi đợt ngập lụt diện rộng những ngày qua.



Mặc dù nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, các đội quản lý vận hành vẫn túc trực 24/24, nỗ lực xử lý sự cố và bảo đảm an toàn cho người dân và thiết bị. Hiện còn 129.227 khách hàng tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa chưa thể đóng điện do điều kiện hiện trường chưa đảm bảo.

Trong đợt mưa lớn này, toàn EVNCPC có 1.191.085 khách hàng bị mất điện và 13.999 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng. Đến sáng nay, 12.442 trạm đã vận hành trở lại (đạt 88,88%), còn 1.557 trạm, tương đương 2,71% phải chờ nước rút để tiếp tục xử lý. Tổng công suất chưa thể khôi phục ước khoảng 65,1 MW, chiếm 1,68% phụ tải cực đại của hệ thống.

Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất khi còn 96.395 khách hàng và 1.068 trạm biến áp chưa thể đóng điện, công suất mất khoảng 50,1 MW.

Tại Gia Lai, còn 3.106 khách hàng và 94 trạm biến áp đang tạm ngừng vận hành, công suất mất ước 3,2 MW.

Riêng Khánh Hòa còn 29.726 khách hàng chưa có điện; trong đó Công ty Điện lực Khánh Hòa (khu vực Ninh Thuận cũ) quản lý 1.110 khách hàng, còn Công ty CP Điện lực Khánh Hòa quản lý 28.616 khách hàng và 359 trạm biến áp, công suất chưa khôi phục khoảng 11,4 MW.

Hiện các Công ty Điện lực vẫn đang huy động tổng lực về nhân sự và thiết bị, xử lý sự cố ngay khi nước rút, với nguyên tắc chỉ đóng điện khi bảo đảm an toàn tuyệt đối. EVNCPC đặt mục tiêu khôi phục toàn bộ phụ tải trong thời gian sớm nhất khi điều kiện thời tiết và hiện trường cho phép.

Một số hình ảnh xúc động của các bộ điện lực nỗ lực khắc phục điện cho dân: