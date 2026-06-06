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Tưng bừng khai mạc LHP ngắn TP HCM lần 2-2026

Bài: Minh Khuê

(NLĐO) – Lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) ngắn TP HCM lần 2 – 2026 diễn ra tối 6-6 tại Nhà hát Thành phố (Số 7, Công Trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, TP HCM).

Một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai các cam kết của TP HCM với UNESCO

Những đại biểu, khách mời tham dự lễ khai mạc gồm: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP HCM; ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP HCM; ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn Hóa và Thể Thao TP HCM, bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam; ông Mai Huyền Linh - Phó chủ tịch Hội Điện ảnh VN…

Tưng bừng khai mạc LHP ngắn TP HCM lần 2-2026 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu. Ảnh: V.Hà

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP HCM, cho biết: "LHP ngắn lần thứ hai diễn ra trong thời điểm đầy ý nghĩa, khi Thành phố đang hướng đến kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 – 5.6.2026) và 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026). Trong bối cảnh đó, Liên hoan không chỉ là ngày hội của những người làm điện ảnh mà còn là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới".

Ông nói thêm đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai các cam kết của Thành phố với UNESCO. Thông qua sự kiện này, Ban Tổ chức mong muốn tạo thêm cơ hội cho các nhà làm phim trẻ phát triển năng lực nghề nghiệp; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; nâng cao khả năng tiếp cận điện ảnh của cộng đồng; đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam và TP HCM đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

TP HCM xác định điện ảnh là một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và góp phần xây dựng nguồn nhân lực sáng tạo cho tương lai.

Ra mắt ca khúc chủ đề của LHP ngắn

Trong lễ khai mạc, bộ nhận diện Thành phố điện ảnh và trang Web chính thức của TP HCM với vai trò Thành phố điện ảnh thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO được công bố. Trước đó, bộ nhận diện Thành phố điện ảnh đã ra mắt tại một chương trình thuộc LHP ngắn TP HCM lần 2.

Bộ nhận diện Thành phố điện ảnh được xây dựng nhằm thống nhất hình ảnh truyền thông, nâng cao khả năng nhận diện và quảng bá TP HCM với vai trò Thành phố điện ảnh thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO. Đồng thời, bộ nhận diện góp phần lan tỏa các giá trị sáng tạo, kết nối và hội nhập, khẳng định vị thế của thành phố như một điểm đến năng động của điện ảnh và các ngành công nghiệp văn hóa.

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Hội đồng giám khảo nghệ thuật của LHP ngắn TP HCM lần 2 ra mắt trong lễ khai mạc. Ảnh: V.Hà

Hội đồng giám khảo nghệ thuật của LHP ngắn TP HCM lần 2 ra mắt trong lễ khai mạc. Trong đó, Hội đồng giám khảo vòng chung khảo gồm: Ông Đặng Xuân Hải - Nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; bà Phan Thị Bích Hà - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM; bà Ngô Ngọc Ngũ Long - Đồng Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Điện ảnh TP HCM; NSND Kim Xuân; Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Cũng trong lễ khai mạc, ca khúc "TP HCM – Thành phố điện ảnh" do Dương Khắc Linh – Hoàng Huy Long sáng tác và hòa âm, do các nghệ sĩ: Lưu Hiền Trinh – Thanh Ngọc – Nhóm MTV – Rapper Bảo Kun thể hiện, nhận được sự tán thưởng.

Đây là ca khúc chủ đề LHP ngắn, được sáng tác theo phong cách hiện đại, phản ánh khát vọng vươn xa của điện ảnh Việt Nam. Những giai điệu và ca từ là lời tri ân dành cho các đạo diễn, ê-kíp làm phim và những tác phẩm đã góp phần kể câu chuyện của thành phố này với thế giới.


Thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ngoài ra, nhiều tiết mục ca hát, trình diễn phục vụ sự kiện đã diễn ra: Nhóm MTV cùng nghệ sĩ xiếc Hiền Phước – Thanh Hoa thuộc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố trình diễn liên khúc "Sống như xương rồng – ước mơ tôi" (Sáng tác: Nguyễn Văn Chung, Đức Trí); Guitarist Long Nguyên và các nghệ sĩ xiếc: Hiền Phước – Thanh Hoa – Minh Tiến – Ngọc Bích trình diễn nhạc cụ kết hợp ánh sáng "The Vison – Kết nối vào tương lai"…

Tưng bừng khai mạc LHP ngắn TP HCM lần 2-2026 - Ảnh 3.

Nhiều tiết mục trình diễn. Ảnh: V.Hà

Tưng bừng khai mạc LHP ngắn TP HCM lần 2-2026 - Ảnh 4.

Ảnh: V.Hà

Tưng bừng khai mạc LHP ngắn TP HCM lần 2-2026 - Ảnh 5.

Ảnh: V.Hà

Sau phần lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức phim ngắn đạt giải nhất tại LHP ngắn TP HCM lần đầu - 2023 có tên "Người đàn bà ở trạm xe" của đạo diễn Lê Chi Na.

Trước lễ khai mạc, Ban Tổ chức thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tưng bừng khai mạc LHP ngắn TP HCM lần 2-2026 - Ảnh 6.

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dũng Phương

LHP ngắn TP HCM lần 2-2026 sẽ diễn ra đến tối 8-6, với nhiều hoạt động chiếu phim cộng đồng, giao lưu sôi động.

Tưng bừng khai mạc LHP ngắn TP HCM lần 2-2026 - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Quyền Linh tham gia vẽ chân dung nghệ thuật trước thềm khai mạc. Ảnh: V.Tuấn

 

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