Tùng Dương "quẩy"nhiệt tình cùng các thầy cô, học sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Tùng Dương "quẩy"nhiệt tình cùng các thầy cô, học sinh

Yến Anh

(NLĐO)- Nam ca sĩ mang đến bầu không khí sôi động, cổ vũ các thầy cô, phụ huynh, học sinh tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn bằng những hành động thiết thực.

Ngày hội Gia đình "NTT's Family Day - Home of love, school of happiness" được tổ chức sáng 20-12 quy tụ đông đảo nhiều thế hệ là các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh, cựu học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội cùng ca sĩ Tùng Dương.

Tùng Dương "quẩy"nhiệt tình cùng các thầy cô, học sinh - Ảnh 1.

Ca sĩ Tùng Dương

Góp mặt trong sự kiện đặc biệt của nhà trường, Tùng Dương mang hàng loạt khúc nổi tiếng "Khát vọng tuổi trẻ", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Rạng ngời Việt Nam tôi" "Ngày chưa giông bão" và "Tái sinh". Phần trình diễn sôi động của nam ca sĩ đã khiến 1.000 thầy cô, phụ huynh, học sinh tự tin hòa mình vào không khí sôi động của sự kiện.

Không có khoảng cách giữa một ngôi sao và khán giả, nhiều thầy cô và các em học sinh trong trường đã tới chụp ảnh, xin chữ ký vào giao lưu với Tùng Dương. Đặc biệt, nam ca sĩ đã song ca đầy hào hứng bài "Tái sinh" với thầy giáo Trọng Hiếu.

Tùng Dương "quẩy"nhiệt tình cùng các thầy cô, học sinh - Ảnh 2.

TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, gửi lời cám ơn đến ca sĩ Tùng Dương

Cùng với màn trình diễn của Tùng Dương, Ngày hội Gia đình Trường Nguyễn Tất Thành năm 2025 còn có sự góp mặt của ca sĩ Hà Đình Huy, DJ Tuấn Dũng tổ chức giải chạy "Nhà yêu thương - Trường hạnh phúc", các tiết mục biểu diễn của học sinh và cựu học sinh; trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp; cùng khu hội chợ ẩm thực, đồ lưu niệm sôi động, gắn kết cộng đồng.

Tùng Dương "quẩy"nhiệt tình cùng các thầy cô, học sinh - Ảnh 3.

TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, khẳng định Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành kiên định với triết lý giáo dục toàn diện, nơi mỗi thầy cô, cán bộ, nhân viên, mỗi phụ huynh và học sinh đều cảm nhận sâu sắc: Trường học là Nhà. Ở đây, học sinh không chỉ được trang bị tri thức mà còn được bồi dưỡng nhân cách, ý chí và thể chất để có bản lĩnh sống, năng lực thích ứng và trách nhiệm công dân trong một xã hội không ngừng biến đổi.

Tùng Dương "quẩy"nhiệt tình cùng các thầy cô, học sinh - Ảnh 4.

Tùng Dương "quẩy" nhiệt tình tại sự kiện

Thông qua các giờ học, hoạt động thể thao, văn hóa – nghệ thuật, khoa học, hướng nghiệp và giáo dục trải nghiệm, nhà trường không ngừng lan tỏa những giá trị cốt lõi: lòng nhân ái, tinh thần kỷ luật và ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Mỗi thành viên Nguyễn Tất Thành được khuyến khích rèn luyện từ suy nghĩ đến lời nói, hành động để trở thành người tử tế, người có ích và sống một cuộc đời có ý nghĩa".

Tùng Dương "quẩy"nhiệt tình cùng các thầy cô, học sinh - Ảnh 5.

Nam ca sĩ hào hứng giao lưu với các thầy cô, học sinh

"Giáo viên, học sinh và phụ huynh Nguyễn Tất Thành đã cùng nhau sẻ chia, đồng hành tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các trường học còn nhiều khó khăn của Hà Nội và các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Đắk Lắk… Những bộ bàn ghế, bảng thông minh, máy tính, pin năng lượng mặt trời, bình nóng lạnh những bộ quần áo ấm, sách giáo khoa, sách tham khảo, khay đựng thức ăn, phòng thể chất…

Những suất học bổng, những bài giảng, kinh nghiệm xây dựng câu lạc bộ… của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành không chỉ mang đến cảm xúc yêu thương mà còn thực sự đồng hành với trường bạn, giúp trường bạn vững bước đi lên, phát triển bền vững" – TS Nguyễn Sỹ Cường nhấn mạnh.

Tùng Dương "quẩy"nhiệt tình cùng các thầy cô, học sinh - Ảnh 6.

Tùng Dương cổ vũ các thầy cô, phụ huynh, học sinh tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn bằng những hành động thiết thực

Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cũng bày tỏ mong muốn các thầy cô, phụ huynh, học sinh tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn bằng những hành động thiết thực: Tự nguyện ủng hộ Quỹ "Vì cộng đồng", phân loại rác đúng cách, đọc sách, học tập suốt đời, rèn luyện thể chất và sống có trách nhiệm.

Tùng Dương "quẩy"nhiệt tình cùng các thầy cô, học sinh - Ảnh 7.

Ca sĩ Tùng Dương và các học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành

Toàn bộ chi phí tổ chức được cân đối tối ưu, các khoản đóng góp tại giải chạy và không gian hội chợ và không gian văn hóa - nghệ thuật sẽ được đóng góp vào Quỹ "Vì cộng đồng" của nhà trường, nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tin liên quan

Ca sĩ Tùng Dương: Vị nghệ thuật rồi, giờ là vị nhân sinh

Ca sĩ Tùng Dương: Vị nghệ thuật rồi, giờ là vị nhân sinh

(NLĐO) - Mong mỏi của Tùng Dương là trở thành ca sĩ thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc quê hương đất nước nhiều nhất nước.

Tùng Dương Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo