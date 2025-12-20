Tùng Dương "quẩy"nhiệt tình cùng các thầy cô, học sinh

Ngày hội Gia đình "NTT's Family Day - Home of love, school of happiness" được tổ chức sáng 20-12 quy tụ đông đảo nhiều thế hệ là các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh, cựu học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội cùng ca sĩ Tùng Dương.

Ca sĩ Tùng Dương

Góp mặt trong sự kiện đặc biệt của nhà trường, Tùng Dương mang hàng loạt khúc nổi tiếng "Khát vọng tuổi trẻ", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Rạng ngời Việt Nam tôi" "Ngày chưa giông bão" và "Tái sinh". Phần trình diễn sôi động của nam ca sĩ đã khiến 1.000 thầy cô, phụ huynh, học sinh tự tin hòa mình vào không khí sôi động của sự kiện.

Không có khoảng cách giữa một ngôi sao và khán giả, nhiều thầy cô và các em học sinh trong trường đã tới chụp ảnh, xin chữ ký vào giao lưu với Tùng Dương. Đặc biệt, nam ca sĩ đã song ca đầy hào hứng bài "Tái sinh" với thầy giáo Trọng Hiếu.

TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, gửi lời cám ơn đến ca sĩ Tùng Dương

Cùng với màn trình diễn của Tùng Dương, Ngày hội Gia đình Trường Nguyễn Tất Thành năm 2025 còn có sự góp mặt của ca sĩ Hà Đình Huy, DJ Tuấn Dũng tổ chức giải chạy "Nhà yêu thương - Trường hạnh phúc", các tiết mục biểu diễn của học sinh và cựu học sinh; trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp; cùng khu hội chợ ẩm thực, đồ lưu niệm sôi động, gắn kết cộng đồng.

TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, khẳng định Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành kiên định với triết lý giáo dục toàn diện, nơi mỗi thầy cô, cán bộ, nhân viên, mỗi phụ huynh và học sinh đều cảm nhận sâu sắc: Trường học là Nhà. Ở đây, học sinh không chỉ được trang bị tri thức mà còn được bồi dưỡng nhân cách, ý chí và thể chất để có bản lĩnh sống, năng lực thích ứng và trách nhiệm công dân trong một xã hội không ngừng biến đổi.

Tùng Dương "quẩy" nhiệt tình tại sự kiện

Thông qua các giờ học, hoạt động thể thao, văn hóa – nghệ thuật, khoa học, hướng nghiệp và giáo dục trải nghiệm, nhà trường không ngừng lan tỏa những giá trị cốt lõi: lòng nhân ái, tinh thần kỷ luật và ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Mỗi thành viên Nguyễn Tất Thành được khuyến khích rèn luyện từ suy nghĩ đến lời nói, hành động để trở thành người tử tế, người có ích và sống một cuộc đời có ý nghĩa".

Nam ca sĩ hào hứng giao lưu với các thầy cô, học sinh

"Giáo viên, học sinh và phụ huynh Nguyễn Tất Thành đã cùng nhau sẻ chia, đồng hành tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các trường học còn nhiều khó khăn của Hà Nội và các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Đắk Lắk… Những bộ bàn ghế, bảng thông minh, máy tính, pin năng lượng mặt trời, bình nóng lạnh những bộ quần áo ấm, sách giáo khoa, sách tham khảo, khay đựng thức ăn, phòng thể chất…

Những suất học bổng, những bài giảng, kinh nghiệm xây dựng câu lạc bộ… của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành không chỉ mang đến cảm xúc yêu thương mà còn thực sự đồng hành với trường bạn, giúp trường bạn vững bước đi lên, phát triển bền vững" – TS Nguyễn Sỹ Cường nhấn mạnh.

Tùng Dương cổ vũ các thầy cô, phụ huynh, học sinh tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn bằng những hành động thiết thực

Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cũng bày tỏ mong muốn các thầy cô, phụ huynh, học sinh tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân văn bằng những hành động thiết thực: Tự nguyện ủng hộ Quỹ "Vì cộng đồng", phân loại rác đúng cách, đọc sách, học tập suốt đời, rèn luyện thể chất và sống có trách nhiệm.

Ca sĩ Tùng Dương và các học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành

Toàn bộ chi phí tổ chức được cân đối tối ưu, các khoản đóng góp tại giải chạy và không gian hội chợ và không gian văn hóa - nghệ thuật sẽ được đóng góp vào Quỹ "Vì cộng đồng" của nhà trường, nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt.