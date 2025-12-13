Ca sĩ Tùng Dương: Vị nghệ thuật rồi, giờ là vị nhân sinh

Trăn trở của Tùng Dương

Ca sĩ Tùng Dương sở hữu giọng hát không chê vào đâu được

.Phóng viên: Tùng Dương hát thì hay quá rồi, không cần bàn đến nữa. Lịch biểu diễn thì cũng kiểu "tháng 30 ngày thì 28 ngày chạy show". Anh còn mong gì hơn nữa?

-Ca sĩ Tùng Dương: Vẫn mong nhiều lắm. Vẫn trăn trở để làm sao có những sản phẩm âm nhạc đều đặn ra mắt khán giả. Vẫn còn đau đáu với những liveshow không phải trong nhà hát nữa mà là sân vận động. Vẫn tham vọng và mong muốn nhiều lắm. Nhưng mọi thứ phải cần thời gian để thực hiện từng chút một.

Dương vui vì nhận được sự yêu mến và tin tưởng của khán giả. Ở sự kiện A80 vừa rồi có khoảng 8 concert quốc gia thì Dương được tham gia 7 concert. Nói thật là tự hào lắm. Nhưng cũng từ đó mà Dương có mong muốn nhiều hơn những gì của hiện tại. Dương đang phấn đấu trở thành ca sĩ thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc quê hương đất nước nhất Việt Nam.

Không phải Dương muốn lập kỷ lục hay tạo nét gì đâu mà đơn giản, điều đó sẽ thể hiện được lòng tự tôn dân tộc trong Dương. Mình yêu đất nước này và không có gì thiết thực hơn là thực hiện thật nhiều sản phẩm âm nhạc thể hiện điều đó. Vài ngày nữa, Dương lại tiếp tục ra mắt một sản phẩm âm nhạc về quê hương đất nước. Dương đang có một nguồn năng lượng dồi dào để làm điều đó.

Tùng Dương hát bài nào bài đó thành hit

.Tùng Dương của hiện tại, với nhiều khán giả, có phần "dễ dãi" hơn trước khi anh chịu "cover", chạy theo xu hướng, chọn nhạc trendy… Điều đó cũng mang đến những luồng ý kiến trái chiều về "thương hiệu" Tùng Dương?

-Dương vẫn là Dương, chẳng "bay màu" hay "phai màu" cá tính gì cả. Nhưng, Dương của hiện tại có phần khác trước ở chỗ Dương làm nghệ thuật vì công chúng chứ không chỉ khu biệt cá tính bản thân như trước. Con đường trước đây, Dương làm nghệ thuật vị nghệ thuật. Ở đó, cá tính âm nhạc của Tùng Dương được khắc họa một cách rõ nét nhất, khác biệt nhất. Thực sự thì khán giả cũng biết đến Tùng Dương từ chính con đường ấy, dù có chút vị kỷ cá nhân. Và ở hành trình này, Dương làm nghệ thuật vị nhân sinh.

Khi cá tính âm nhạc của bản thân đã được định hình thì việc nới rộng hành trình âm nhạc của chính mình là điều cần thiết. Sản phẩm âm nhạc được đông đảo khán giả yêu mến, không khu biệt đối tượng khán giả, không phân biệt tuổi tác, tầng lớp… Đó mới chính là đỉnh cao của sự thành công dành cho một tác phẩm nghệ thuật.

Ở nghệ thuật, không có sự phân biệt về trạng thái, hình thức của một sản phẩm âm nhạc nào cả. Nó chỉ đơn giản là một sản phẩm nghệ thuật, mang đến những thông điệp đẹp đẽ cho người nghe. Việc cần phải làm của một nghệ sĩ là làm ra những sản phẩm âm nhạc tử tế nhất để gởi đến khán giả. Đó chính là dấu ấn, là cá tính của một nghệ sĩ. Và Dương đi con đường như thế.

"Tùng Dương- giọng ca quốc dân"

Tùng Dương được nhiều khán giả yêu mến

.Thực tế thì có những giọng ca đỉnh cao của thế giới vẫn cả đời tồn tại một trạng thái "cá tính độc bản" không trộn lẫn thay vì trở thành "ngôi sao quốc dân". Và điều đó giúp họ giữ trọn vẹn được sắc màu độc bản của mình. Dương có nghĩ thế không?

-Thị trường giải trí Việt thực tế rất khác với sự phát triển của thị trường âm nhạc thế giới. Nghệ sĩ thế giới chọn cho mình một thị phần và họ sẽ vẫy vùng trong thế giới đó. Nhưng dù có "khu biệt" phạm vị hoạt động thì thế giới đó cũng vô cùng bao la. Trong khi đó, thị trường âm nhạc của Việt Nam vẫn rất nhỏ bé. Sự khu biệt về phạm vi hoạt động cũng đồng nghĩa với việc ca sĩ phải "co mình" trong một không gian hẹp. Và điều đó, thật sự đáng tiếc vì điều đó có thể khiến cho sự sáng tạo bị hạn chế.

Bản thân Dương làm nghệ thuật vì công chúng. Điều đó không có nghĩa, Dương bất chấp cá tính âm nhạc của mình để chạy theo thị hiếu của đại đa số khán giả. Dương biết cách cân đối hài hòa giữa sắc màu của mình với thị hiếu của công chúng. Nghệ thuật dù có hay thế nào mà không có khán giả thì cũng thất bại. Thế nên, những gì mà Dương đang làm, với sự yêu mến của khán giả, Dương tin rằng, đó là hành trình đúng.

Cứ nghĩ một cách đơn giản thế này, trước đây, khán giả biết đến âm nhạc của Dương như một sắc màu indie (cá tính riêng) độc bản nhưng nay, Dương là ca sĩ mainstream (của công chúng). Âm nhạc của Dương phục vụ đa dạng đối tượng khán giả.

Thực tế, cái tên Tùng Dương trở thành một thương hiệu

.Thật ra, sắc màu của Tùng Dương vẫn ở đó với cách xử lý ca khúc tinh tế và cảm xúc. Âm nhạc cũng Dương vẫn khác biệt khi hát bài nào hit bài đó. Hẳn là thành công của một ca sĩ cũng "chỉ đến thế là cùng"?

-Dương cũng tạm gọi là đang thành công. Nhưng với một nghệ sĩ, sự sáng tạo thì không bao giờ dừng lại. Làm được điều này sẽ nghĩ phải làm được điều khác nữa. Nói chung là cứ phải mới mỗi ngày mới thỏa mãn. Và Dương là một người như thế. Thế nên, khán giả sẽ không bao giờ thấy Dương dừng lại cả.

Dương tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại, là cầu nối giữa các nền văn hóa, là nơi mọi trái tim có thể sẻ chia và đồng cảm. Dương vẫn đang trên hành trình thực hiện hóa giấc mơ là một phần của hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, để những giai điệu, ca từ mang đậm bản sắc Việt có thể vang lên ở nhiều sân khấu lớn, chạm đến trái tim những người chưa từng biết đến đất nước chúng ta. Đó chính là hành trình mới của Tùng Dương.