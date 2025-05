Tung tin sai sự thật về xử lý rác thải ở Bệnh viện Bạch Mai, 3 trường hợp bị xử lý

Ngày 31-5, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội vừa xử lý 3 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) trên mạng xã hội Facebook.



Chủ tài khoản Facebook đăng tải làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: CACC

Theo đó, ngày 5-5, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phát hiện 3 tài khoản Facebook chia sẻ video, clip có thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến hoạt động thu gom, xử lý rác thải của Bệnh viện Bạch Mai. Lực lượng chức năng xác định nội dung này gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Y tế nói chung và của Bệnh viện Bạch Mai nói riêng nên đã mời 3 chủ tài khoản Facebook nêu trên, là: N.T.M.H (SN 1985 trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội), T.T.H (SN 1983 trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), N.T.H (SN 1958, trú tại Ba Đình, TP Hà Nội) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp này đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Ngày 16-5-2025, 3 trường hợp trên đã bị Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân".

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Người dân khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội cần tỉnh táo, kiểm chứng, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật và lựa chọn, theo dõi thông tin từ các cơ quan thông tấn, báo chí chính thống. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.