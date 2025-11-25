HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tung tin thất thiệt trong cơn lũ, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Đức Anh

(NLĐO) - Khi nhiều khu vực phía Đông Gia Lai ngập lụt nặng, N.Q.Đ. đăng thông tin sai sự thật về công tác cứu nạn, cứu hộ khiến dân hoang mang.

Ngày 25-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh N.Q.Đ. (SN 1996; trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, vi phạm quy định tại Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Tung tin thất thiệt trong cơn lũ, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 1.

N.Q.Đ. tại buổi làm việc với cơ quan Công an

Theo cơ quan công an, rạng sáng 19-11, nhiều khu vực phía Đông Gia Lai bị ngập lụt nặng.

Trong bối cảnh lực lượng chức năng đang tích cực cứu hộ, cứu nạn, anh N.Q.Đ. đã sử dụng fanpage cá nhân với hơn 270.000 người theo dõi để đăng tải bài viết với nội dung: "Tạm dừng cứu nạn, cứu hộ ngay lúc này" và "Lực lượng công an đã rút về cùng chiếc cano".

Thông tin sai lệch này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang cho người dân, đặc biệt là những người đang gặp nguy hiểm trong lũ lụt.

Làm việc với cơ quan công an, anh Đ. thừa nhận bài đăng không đúng sự thật, diễn đạt chưa rõ ràng, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín lực lượng Công an nhân dân. Anh cũng cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an cho biết sẽ tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp khác có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo quy định pháp luật.

