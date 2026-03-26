Tước danh hiệu CAND đối với 2 cựu cán bộ công an ở Vĩnh Long

Tối 26-3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng tá Lê Quốc Việt (Đội trưởng, thuộc Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Vĩnh Long; nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ và đại úy Nguyễn Quốc Khanh (cán bộ Công an xã Vĩnh Xuân; nguyên điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ)
Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm quy trình xử lý về mặt Đảng đối với 2 cán bộ công an nêu trên.
Cùng ngày, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh cùng về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4-9-2024 tại tỉnh lộ 901, đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân (cũ), tỉnh Vĩnh Long mà em N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long là nạn nhân), có căn cứ xác định tài xế N.V.B.T có hành vi "vượt xe không đảm bảo an toàn", là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự T.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, tài xế N.V.B.T. điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với nữ sinh Tr. Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong.
Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án.
Gia đình nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong.
Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Ngày 26-5-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 mà em Tr. là nạn nhân.
Sau nhiều lần tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngày 26-3-2026, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4-9-2024, có căn cứ xác định tài xế N.V.B.T có hành vi "vượt xe không đảm bảo an toàn", là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự tài xế T.
