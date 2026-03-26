Tước danh hiệu CAND đối với 2 cựu cán bộ công an ở Vĩnh Long

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, tài xế N.V.B.T. điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với nữ sinh Tr. Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Gia đình nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26-5-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 mà em Tr. là nạn nhân.

Sau nhiều lần tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngày 26-3-2026, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4-9-2024, có căn cứ xác định tài xế N.V.B.T có hành vi "vượt xe không đảm bảo an toàn", là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự tài xế T.

