Tương lai robot hình người thống lĩnh đấu trường công nghệ

Dự án này mang tên REK, do ông Cix Liv, một doanh nhân thực tế ảo (VR) và người đam mê robot chiến đấu, sáng lập.

Theo nhà báo Ashlee Vance trên Substack Core Memory, REK là một câu lạc bộ chiến đấu robot độc đáo, kết hợp giữa thể thao và nghệ thuật biểu diễn, lấy cảm hứng từ võ thuật tổng hợp, đấu vật, anime và khoa học viễn tưởng. Với kinh nghiệm hơn một thập kỷ trong lĩnh vực VR, ông Liv đã giành chiến thắng tại giải đấu robot chiến đấu Ultimate Fighting Bots (UFB) ở San Francisco và đang phát triển REK thành một sân chơi, nơi con người điều khiển robot từ xa thông qua kính VR và bộ điều khiển chiến đấu.

Các robot chiến đấu tại giải Ultimate Fighting Bots (UFB) ở San Francisco - MỹẢnh: UFB

Theo trang Futurism, các robot này được lập trình để đấm, đá, tát, thậm chí chém nhau bằng kiếm, tạo nên những trận đấu kịch tính. Ông Liv đang huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên video các động tác chiến đấu để tạo ra các chuỗi động tác thực tế cho robot. Ông tin rằng REK sẽ mang lại cảm giác hồi hộp cho người xem và mô tả sự rung chuyển mặt đất khi robot di chuyển với kiếm khiến người xem có cảm giác như đối diện một con sư tử.

Ông Liv đánh giá robot chiến đấu sẽ là môn thể thao đối kháng đầu tiên có sự bình đẳng thực sự vì nam - nữ, già - trẻ đều có thể đọ sức. Ông cũng dự đoán những trận chiến robot ngày càng phổ biến hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt nhiều thách thức. Một video gần đây trên mạng xã hội X cho thấy robot "boyDeREK" quẫy đạp mất kiểm soát do không chạm đất, khiến cần cẩu treo nó sụp đổ và một phần đầu robot bay ra.



