Tướng Malyuk đột ngột từ chức khi Ukraine cải tổ bộ máy an ninh - tình báo

RBC-Ukraine cho hay quyết định từ chức được tướng Malyuk đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5-1.

Tổng thống Zelensky sau đó cho biết ông Malyuk vẫn ở lại SBU để chỉ huy các chiến dịch bất đối xứng nhằm vào Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh đất nước cần nhiều hơn chiến dịch loại này và cần những kết quả rõ rệt hơn trong việc phá hủy sức mạnh của đối phương.

Tướng Vasyl Malyuk. Ảnh: RBC-Ukraine

Tướng Malyuk được biết đến nhiều khi đóng vai trò kiến trúc sư trưởng của chiến dịch "Mạng nhện" do SBU thực hiện nhắm vào Nga.

Chiến dịch được SBU thực hiện hồi đầu tháng 6-2025, sử dụng máy bay không người lái (UAV) "đánh trúng và gây hư hại nhiều máy bay ở loạt sân bay Nga".

Sau khi ông Malyuk từ chức, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm tướng Yevhen Khmara làm Quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine.

Ông Khmara là sĩ quan tình báo chuyên nghiệp, từng chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Alpha – lực lượng tinh nhuệ trực thuộc SBU.

Để chính thức trở thành Giám đốc SBU, tướng Khmara cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Tướng Vasyl Malyuk bắt đầu giữ vai trò quyền Giám đốc SBU từ tháng 7-2022 và được bổ nhiệm chính thức vào tháng 2-2023.

Trong nhiệm kỳ của mình, SBU đã thực hiện hàng loạt chiến dịch gây tiếng vang lớn ngay trong lãnh thổ Nga.

Ngoài chiến dịch "Mạng nhện", lực lượng SBU dưới quyền tướng Malyuk còn thực hiện 3 cuộc tấn công vào cầu Crimea, cùng các đợt tập kích kéo dài nhằm vào hệ thống nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Zelensky hiện tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng đối với các cơ quan chính phủ và an ninh. Đợt cải tổ này bắt đầu từ ngày 2-1, khi cựu lãnh đạo tình báo quân đội Kyrylo Budanov được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tổng thống.

Ông Oleh Ivashchenko, người trước đây đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Ukraine, đã được chỉ định kế nhiệm ông Budanov tại Cục Tình báo Quốc phòng (HUR).