Ông Donald Trump tuyên bố “sẽ lấy lại toàn bộ tiền viện trợ cho Ukraine”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ông Donald Trump tuyên bố “sẽ lấy lại toàn bộ tiền viện trợ cho Ukraine”

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu lại toàn bộ số tiền viện trợ Ukraine, đồng thời khẳng định Kiev “không tấn công dinh thự nhà lãnh đạo Nga”.

"Mỹ sẽ lấy lại toàn bộ, thậm chí có thể vượt cả số tiền đã chi cho viện trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga" - Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 4-1.

"Cựu Tổng thống Joe Biden đã cho đứt Ukraine số tiền 350 tỉ USD. Tôi đã lấy lại được phần lớn số tiền đó qua thỏa thuận đất hiếm" - Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm và khẳng định – "Bây giờ, mỗi khi chúng tôi gửi đi thứ gì, họ đều phải trả tiền".

Mỹ “lấy lại toàn bộ tiền viện trợ Ukraine”, bác cáo buộc Kiev tấn công nơi ở Tổng thống Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UNN

Lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến tổn thất nhân mạng trong xung đột Nga – Ukraine. "Tôi muốn làm và tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được để chấm dứt điều này" – European Pravda dẫn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump.

Kể từ khi nhậm chức tổng thống Mỹ cách đây gần một năm, đã nhiều lần ông Donald Trump nhắc tới khoản tiền 350 tỉ USD mà người tiền nhiệm đã viện trợ Kiev.

Kể từ tháng 7-2025, trong khuôn khổ chương trình Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) do Tổng thống Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte khởi xướng, các đồng minh NATO đã mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine. 

Không chỉ tuyên bố Mỹ "sẽ thu lại toàn bộ số tiền đã viện trợ Ukraine", Tổng thống Donald Trump còn nói Mỹ xác định Kiev "không phóng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào dinh thự nhà lãnh đạo nước Nga".

"Có điều gì đó đã xảy ra gần dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại thị trấn Valdai, tỉnh Novgorod, song các quan chức Mỹ không cho rằng dinh thự của nhà lãnh đạo Nga đã bị Ukraine nhắm mục tiêu bằng UAV như Moscow cáo buộc"- AP dẫn lời Tổng thống Donald Trump và nhấn mạnh - "Tôi không tin cuộc tập kích đã diễn ra. Sau khi kiểm tra, chúng tôi không tin điều đó".

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuần trước cáo buộc Ukraine phóng 91 UAV nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin tại Novgorod nhưng "toàn bộ đã bị bắn hạ".

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2-1 thông báo đã trao cho tùy viên quân sự Mỹ "bằng chứng chứng minh Ukraine phóng UAV tấn công nơi ở của ông chủ Điện Kremlin".

Cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Florida – Mỹ để trao đổi với Tổng thống Donald Trump về phiên bản mới của đề xuất hòa bình giữa Kiev và Moscow.

Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ cáo buộc từ phía Nga, trong khi nhiều quan chức châu Âu cũng cho rằng đây chỉ là nỗ lực từ Moscow nhằm cản trở tiến trình hòa bình.

Tổng thống Donald Trump ban đầu dường như tin vào tuyên bố từ phía Nga nhưng đã lên tiếng bác bỏ khi đang trên chuyên cơ Air Force One ngày 4-1.

Tin liên quan

Ông Donald Trump lại đe dọa về Greenland, Đan Mạch phản ứng mạnh

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa kiểm soát Greenland trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Atlantic.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp tổng thống Ukraine, điện đàm với tổng thống Nga

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Không có hạn chót, hãy tập trung vào việc chấm dứt xung đột Ukraine”.

Ông Donald Trump xác nhận không kích Venezuela, tuyên bố đã bắt ông Maduro

(NLĐO) - Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nhiều vụ nổ và tiếng máy bay được nghe thấy ở thủ đô Caracas và một số bang.

Ukraine Nga Donald Trump Mỹ viện trợ Ukraine
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo