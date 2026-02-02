HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tướng Mỹ và Israel gặp nhau giữa căng thẳng Iran

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Các tướng lĩnh cấp cao của Mỹ và Israel đã gặp nhau tại Lầu Năm Góc trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran.

Hai quan chức Mỹ hôm 1-2 cho biết cuộc gặp diễn ra cách đó 2 ngày.

Chi tiết về các cuộc thảo luận kín giữa tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, và ông Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Israel, không được tiết lộ.

img

Ông Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Israel. Ảnh: Flash90

Mỹ đã tăng cường hiện diện hải quân và nâng cấp hệ thống phòng không ở Trung Đông sau khi Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa Iran nhằm gây áp lực buộc nước này phải ngồi vào bàn đàm phán.

Nhà lãnh đạo tối cao Iran hôm 1-2 cảnh báo về khả năng xung đột khu vực nếu Mỹ tấn công họ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã gặp ông Zamir sau các cuộc thảo luận ở Washington. Cuộc gặp nhằm xem xét tình hình và "sự sẵn sàng hoạt động của quân đội Israel cho bất kỳ kịch bản tiềm tàng nào".

Cùng ngày 1-2, đài truyền hình nhà nước Israel KAN đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp an ninh với sự tham dự của các quan chức cấp cao, bao gồm cả ông Zamir, người vừa trở về từ Mỹ.

Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad David Barnea cũng có mặt tại cuộc họp.

Ông Zamir được cho là đến Mỹ bằng máy bay tư nhân thay vì máy bay quân sự để tránh bị phát hiện và “tìm cách thuyết phục Washington tiến hành một cuộc tấn công vào Iran”.

Theo truyền thông địa phương, ông Zamir dự đoán Mỹ sẽ phát động một cuộc tấn công quân sự chống lại Iran trong vòng 2 tuần đến 2 tháng tới.

Nguồn tin cũng cho biết Israel lo ngại Tổng thống Donald Trump có thể đạt được thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này “mà không bao gồm tên lửa đạn đạo của Iran”.

Tin liên quan

Đại giáo chủ Iran đe dọa trực diện Mỹ, ông Donald Trump sẽ không kiên nhẫn lâu?

Đại giáo chủ Iran đe dọa trực diện Mỹ, ông Donald Trump sẽ không kiên nhẫn lâu?

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng hành động tấn công từ Mỹ sẽ châm ngòi trận chiến có quy mô toàn khu vực Trung Đông.

Điểm nóng xung đột ngày 1-2: Iran bí mật hoạt động tại cơ sở hạt nhân?

(NLĐO) – Loạt ảnh vệ tinh mới được chia sẻ ghi nhận hoạt động tại 2 cơ sở hạt nhân của Iran từng bị Israel và Mỹ ném bom hồi năm ngoái.

Nhiều người chết trong 2 vụ nổ ở Iran, giới chức phủ nhận chỉ huy IRGC bị ám sát

(NLĐO) - Nhiều vụ nổ đã được báo cáo ở Iran ngày 31-1, bao gồm một vụ nổ lớn xảy ra tại một tòa nhà ở thành phố cảng Bandar Abbas.

xung đột hạt nhân Israel Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo